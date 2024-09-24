Нова батарея на основі розплавленої солі стійка до займання: як це можливо

Вчені створили нову високотемпературну батарею, яка не займається під час роботи. Як електроліт у пристрої використовується розплавлена сіль.

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BioLargo Energy Technologies представила новий тип батареї, більш безпечний для використання в будинках і сонячних енергетичних системах за рахунок того, що вони стійкі до загорянь, пише Interesting Engineering.

Звичайні літієві батареї недостатньо безпечні, особливо при високій температурі, і мають певні обмеження, які заважають інноваціям у таких пристроях.

Щоб подолати численні проблеми, енергетична компанія BioLargo Energy Technologies з Теннессі представила новий тип батареї, покликаний замінити традиційні літієві батареї.

Компанія стверджує, що її батарея на основі розплавленої солі прекрасно працює при високій температурі і може стати кращою альтернативою традиційним пристроям зберігання енергії.

Ці нові батареї повинні бути нагріті для роботи. Виробник стверджує, що сіль не запалюється, що робить пристрій безпечнішим для використання в будинках і сонячних енергетичних системах.

Високотемпературна батарея використовує розплавлені солі як електроліт і пропонує безліч переваг порівняно зі звичайними пристроями зберігання енергії. Нові батареї мають триваліший цикл, вищу щільність енергії і можуть працювати за високих температур.

Крім того, батареї на розплавленій солі підходять для використання у важких умовах зберігання. Нова система, придатна для великомасштабних додатків зберігання енергії, може використовуватися як мережеве сховище та інтеграція відновлюваної енергії завдяки своїй надійності та ефективності. Нові пристрої можуть просувати рішення в галузі стійкої енергетики, забезпечуючи надійне та ефективне зберігання енергії.

Як правило, електроліт у таких батареях містить комбінацію хлориду натрію (NaCl) та інших солей, таких як хлорид калію (KCl) або хлорид магнію (MgCl2). Деякі компанії нагрівають солі до точки плавлення, щоб створити провідне середовище. Деякі виробники акумуляторів стверджують, що майбутнє акумуляторів на розплавлених солях багатообіцяюче.

Деякі дослідницькі роботи в цій сфері спрямовані на підвищення продуктивності, ефективності та безпеки батарей на розплавлених солях за рахунок розробки сучасних матеріалів та інноваційних конструкцій.

Щоб забезпечити значну роль акумуляторів на розплавлених солях у майбутніх рішеннях зі сталого та надійного зберігання енергії, необхідно вирішити такі проблеми, як високі робочі температури, сумісність матеріалів і питання безпеки.

Раніше ми писали про те, що вчені створили "незламну" літій-сірчану батарею: працює навіть якщо її розрізати навпіл. Після більш ніж 100 циклів зарядки-розрядки батарея типу "пакет" працювала, будучи складеною навпіл і навіть розрізаною. Після 300 циклів батарея-"таблетка" зберегла 72% початкової ємності.