Путешествие во времени реально: Google Earth показал, как за 80 лет изменились города (видео)

Теперь люди могут исследовать Сан-Франциско 1930-х годов или Париж 1980-х годов благодаря новому огромному обновлению Google Earth.

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Google Earth представил обновление: он использует исторические изображения и пользователи могут наблюдать трансформацию городов и районов на протяжении десятилетий, пишет Android Police.

Через Google Keyword, Google Earth теперь позволит вам путешествовать во времени на 80 лет назад Он использует исторические аэрофотоснимки и фотографии, так что пользователи могут наблюдать трансформацию географии, городов и районов на протяжении десятилетий. И это еще не все обновление.

В Google Earth появились новые улучшенные инструменты управления проектами и новый переработанный домашний экран. Инструменты проекта позволяют командам и исследовательским группам совместно работать над проектами, упрощая доступ к файлам команды. Проекты отображаются на видном месте на этом домашнем экране, в то время как все выглядит проще и чище.

Кроме того, 80 новых стран получили обширное покрытие Street View в обновлении, включая Боснию, Намибию, Парагвай и Лихтенштейн. Street View позволяет пользователям близко и лично познакомиться с людьми, магазинами и географией практически любого места на земле, не выходя из дома.

Просто нажмите на значок человека в правом нижнем углу экрана, затем наведите курсор на маленький оранжевый значок человека, захватите его и перетащите в то место на карте, которое вы хотите исследовать.

В Google Earth появились новые улучшенные инструменты управления проектами и новый переработанный домашний экран. Инструменты проекта позволяют командам и исследовательским группам совместно работать над проектами, упрощая доступ к файлам команды. Проекты отображаются на видном месте на этом домашнем экране, в то время как все выглядит проще и чище.

80 новых стран получили обширное покрытие Street View в обновлении, включая Боснию, Намибию, Парагвай и Лихтенштейн. Street View позволяет пользователям близко и лично познакомиться с людьми, магазинами и географией практически любого места на земле, не выходя из дома.

Просто нажмите на значок человека в правом нижнем углу экрана, затем наведите курсор на маленький оранжевый значок человека, захватите его и перетащите в то место на карте, которое вы хотите исследовать.

Ранее мы писали как полиция бездействовала: британец нашел угнанный автомобиль с помощью Google Earth. ​​Джей Робинсон вместе с другом смог отыскать свой угнанный автомобиль по фотографии здания, возле которого была припаркована машина.