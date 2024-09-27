Подорож у часі реальна: Google Earth показав, як за 80 років змінилися міста (відео)

Тепер люди можуть досліджувати Сан-Франциско 1930-х років або Париж 1980-х років завдяки новому величезному оновленню Google Earth.

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Google Earth представив оновлення: він використовує історичні зображення і користувачі можуть спостерігати трансформацію міст і районів протягом десятиліть, пише Android Police.

Через Google Keyword, Google Earth тепер дасть вам змогу подорожувати в часі на 80 років назад Він використовує історичні аерофотознімки та фотографії, тож користувачі можуть спостерігати трансформацію географії, міст і районів протягом десятиліть. І це ще не все оновлення.

У Google Earth з'явилися нові поліпшені інструменти управління проєктами і новий перероблений домашній екран. Інструменти проєкту дозволяють командам і дослідницьким групам спільно працювати над проєктами, спрощуючи доступ до файлів команди. Проєкти відображаються на видному місці на цьому домашньому екрані, тоді як усе має простіший і чистіший вигляд.

Google Earth

Крім того, 80 нових країн отримали велике покриття Street View в оновленні, включно з Боснією, Намібією, Парагваєм і Ліхтенштейном. Street View дає змогу користувачам близько і особисто познайомитися з людьми, магазинами і географією практично будь-якого місця на землі, не виходячи з дому.

Просто натисніть на значок людини в правому нижньому кутку екрана, потім наведіть курсор на маленький помаранчевий значок людини, захопіть його і перетягніть у те місце на карті, яке ви хочете дослідити.

У Google Earth з'явилися нові поліпшені інструменти управління проєктами і новий перероблений домашній екран. Інструменти проєкту дозволяють командам і дослідницьким групам спільно працювати над проєктами, спрощуючи доступ до файлів команди. Проєкти відображаються на видному місці на цьому домашньому екрані, тоді як усе має простіший і чистіший вигляд.

80 нових країн отримали велике покриття Street View в оновленні, включно з Боснією, Намібією, Парагваєм і Ліхтенштейном. Street View дає змогу користувачам близько і особисто познайомитися з людьми, магазинами і географією практично будь-якого місця на землі, не виходячи з дому.

Просто натисніть на значок людини в правому нижньому кутку екрана, потім наведіть курсор на маленький помаранчевий значок людини, захопіть його і перетягніть у те місце на карті, яке ви хочете дослідити.

Раніше ми писали як поліція не діяла: британець знайшов викрадений автомобіль за допомогою Google Earth. Джей Робінсон разом із другом зміг відшукати свій викрадений автомобіль за фотографією будівлі, біля якої було припарковано машину.