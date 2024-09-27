Китай запустит "самую мощную" ветряную турбину, охватывающую площадь 7 футбольных полей

Турбина вырабатывает 40 кВт*ч электроэнергии за один оборот при полной нагрузке скорости ветра, максимально эффективно увеличивая выход энергии.

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Китайская госкомпания CRRC объявил о планах представить модель ветряной турбины мощностью 20 МВт — одну из самых мощных в отрасли на сегодняшний день. Об этом сообщает interestingengineering.com.

Устройство позиционируется как вариант для разработки глубоководных морских ветровых ресурсов. Оно было представлено на конференции WindEnergy Hamburg в Германии. Данный плавучий морской ветрогенератор мощностью 20 МВт (WTG) может похвастаться диаметром ротора 260 м, лопастями в 320 м и огромной площадью охвата 53 000 кв. м, что примерно соответствует размеру семи футбольных полей. При полной нагрузке скорости ветра эта турбина вырабатывает впечатляющие 40 кВт*ч электроэнергии за один оборот. Выходная мощность и большой масштаб делают ее идеальным решением для разработки ресурсов глубоководной морской ветроэнергетики, особенно в регионах с сильными, постоянными ветрами.

Китайская компания использует свой опыт в области железнодорожных перевозок для создания прочной промышленной цепочки оборудования вокруг всех ветровых турбин. С годовым объемом продаж более 2,85 млрд долларов цепочка состоит из основных частей, таких как генераторы, лопасти, башенные стволы, преобразователи, редукторы и трансформаторы.

Флагманские полные ветровые турбины компании рассчитаны на широкий диапазон мощностей: от 8 МВт до 20 МВт на море и от 1,5 МВт до 12 МВт для использования на суше. По данным фирмы, имея 20 производственных площадок, CRRC оснастила более 260 ветряных электростанций по всему миру, с совокупной установленной мощностью более 13 000 единиц. С совокупным глобальным объемом поставок более 22 000 комплектов ее лопасти ветровых турбин, подходящие как для наземного, так и для морского применения, занимают три лидирующие позиции на мировом рынке.

На мероприятии в Германии CRRC также представила свое интегрированное решение для хранения энергии ветра, солнца, водорода, объединяющее энергию ветра, солнца, гидроэнергетику и водород для максимальной энергоэффективности. По данным компании, решение использует технологические и промышленные преимущества по всему спектру чистой энергии, от генерации до передачи, распределения и потребления.

Ранее мы писали, что в Британии впервые установили "неподвижный" ветрогенератор. В отличие от обычных турбин, инновационный ветряной генератор не имеет лопастей, что делает его безопасным для диких птиц.