Никакого шума: в Британии впервые установили "неподвижный" ветрогенератор (фото)
В отличие от обычных турбин, инновационный ветряной генератор не имеет лопастей, что делает его безопасным для диких птиц.
Компания BMW Group объявила об установке первой в Великобритании "неподвижной" ветроэнергетической системы от стартапа Aeromine Technologies на своем заводе Mini в Оксфорде. Об этом пишет Renewable energy magazine.
Сообщается, что инновационная разработка Aeromine Technologies устанавливает на краю здания и использует ветер для производства чистой энергии без видимых движущихся частей. Система оснащена вертикальными аэродинамическими профилями в форме крыльев, которые создают эффект вакуума, затягивая воздух за внутренний пропеллер для выработки чистой электроэнергии.
В отличие от традиционных ветряных турбин, Aeromine не имеет лопастей, поэтому гарантирует отсутствие шума и вибраций, а также минимальное воздействие на диких птиц. Генератор изготовлен из высокопрочных, пригодных для вторичной переработки материалов и рассчитан на работу в течение 20 лет.
"Этот пилотный проект — небольшой, но захватывающий проект для BMW Group, который дополняет наш существующий подход к закупке возобновляемой электроэнергии из национальной сети", — заявил руководитель проекта по управлению устойчивым развитием в BMW Group Real Estate Europe Урс Самбале.
Как отмечают в издании, данный проект является частью BMW Startup Garage — бизнес-подразделения, которое занимается поддержкой стартапов, работающих над передовыми технологиями. Подразделение тестирует прототипы стартапов, а также вводит их в эксплуатацию на ранней стадии.
Напомним, по мнению экспертов, яйцевидная ветровая турбина с вертикальной осью может стать решением проблемы, которая беспокоит экспертов в сфере возобновляемых источников энергии.
Также сообщалось, что американская компания Airiva создала бесшумное ветрозащитное ограждение из восьми модульных вертикальных ветряных турбин.