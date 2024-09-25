Никакого шума: в Британии впервые установили "неподвижный" ветрогенератор (фото)

В отличие от обычных турбин, инновационный ветряной генератор не имеет лопастей, что делает его безопасным для диких птиц.

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Компания BMW Group объявила об установке первой в Великобритании "неподвижной" ветроэнергетической системы от стартапа Aeromine Technologies на своем заводе Mini в Оксфорде. Об этом пишет Renewable energy magazine.

Сообщается, что инновационная разработка Aeromine Technologies устанавливает на краю здания и использует ветер для производства чистой энергии без видимых движущихся частей. Система оснащена вертикальными аэродинамическими профилями в форме крыльев, которые создают эффект вакуума, затягивая воздух за внутренний пропеллер для выработки чистой электроэнергии.

Принцип работы ветрогенератора Aeromine Фото: Aeromine Technologies

В отличие от традиционных ветряных турбин, Aeromine не имеет лопастей, поэтому гарантирует отсутствие шума и вибраций, а также минимальное воздействие на диких птиц. Генератор изготовлен из высокопрочных, пригодных для вторичной переработки материалов и рассчитан на работу в течение 20 лет.

"Этот пилотный проект — небольшой, но захватывающий проект для BMW Group, который дополняет наш существующий подход к закупке возобновляемой электроэнергии из национальной сети", — заявил руководитель проекта по управлению устойчивым развитием в BMW Group Real Estate Europe Урс Самбале.

Ветрогенератор Aeromine устанавливается на краю крыши Фото: Aeromine Technologies

Как отмечают в издании, данный проект является частью BMW Startup Garage — бизнес-подразделения, которое занимается поддержкой стартапов, работающих над передовыми технологиями. Подразделение тестирует прототипы стартапов, а также вводит их в эксплуатацию на ранней стадии.

Напомним, по мнению экспертов, яйцевидная ветровая турбина с вертикальной осью может стать решением проблемы, которая беспокоит экспертов в сфере возобновляемых источников энергии.

Также сообщалось, что американская компания Airiva создала бесшумное ветрозащитное ограждение из восьми модульных вертикальных ветряных турбин.