Ученые придумали, как добывать на 150% больше дешевой энергии с помощью ветра (видео)

Разработан новый вид ветряных станций, которые можно устанавливать на крышах домов в городах. Устройства более эффективны, чем солнечные панели.

Related video

Стартап Aeromine разработал "неподвижные" ветряные генераторы, которые способны производить на 50% больше энергии, чем солнечная батарея такой же стоимости. Генераторы устанавливаются на крышах домов и занимают всего 10% площади, говорится в материале newatlas.com.

Генераторы имеют высоту около 5 м, однако работают бесшумно благодаря особой конструкции, предусматривающей наличие стационарных крыльев, расположенных под углом таким образом, что воздух всасывается внутрь. При этом турбина находится в нижней части конструкции. Крылья создают зону низкого давления, воздух всасывается через трубу, чтобы заполнить эту зону низкого давления, а небольшой внутренний пропеллер (91 см в диаметре) запускает генератор.

Издание утверждает, что один генератор рассчитан на 5 кВт, что довольно близко к мощности типичной бытовой солнечной системы с 21 панелью на крыше (конечно, на крыше высотного здания можно расположить несколько "труб" на расстоянии минимум 4,5 м друг от друга). СМИ также сообщает ,что один генератор вырабатывает около 14,3 МВтч в год. Для сравнения: домашняя солнечная система на крыше мощностью 6,5 кВт производит около 9 МВтч в год.

Aeromine хорошо справляется с тестом Барнарда. Благодаря Хьюстонскому университету компания также представила свое оборудование для тестирования в Национальную лабораторию Sandia. Ученые утвердили, что ветряная станция собирает не более 1/3–1/2 предела Бетца потенциальной энергии ветра.

Ранее мы сообщали о том, что компания Tesla эксплуатирует в Японии виртуальную электростанцию.