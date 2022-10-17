Учені вигадали, як видобувати на 150% більше дешевої енергії за допомогою вітру (відео)

Розроблено новий вид вітряних станцій, які можна встановлювати на дахах будинків у містах. Пристрої ефективніші, ніж сонячні панелі.

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Стартап Aeromine розробив "нерухомі" вітряні генератори, які здатні виробляти на 50% більше енергії, ніж сонячна батарея такої ж вартості. Генератори встановлюються на дахах будинків і займають лише 10% площі, йдеться в матеріалі newatlas.com.

Генератори мають висоту приблизно 5 м, проте працюють безшумно завдяки особливій конструкції, що передбачає наявність стаціонарних крил, розташованих під кутом так, що повітря всмоктується всередину. При цьому турбіна знаходиться у нижній частині конструкції. Крила створюють зону низького тиску, повітря всмоктується через трубу, щоб заповнити зону низького тиску, а невеликий внутрішній пропелер (91 см у діаметрі) запускає генератор.

Видання стверджує, що один генератор розрахований на 5 кВт, що досить близько до потужності типової побутової сонячної системи з 21 панеллю на даху (звісно, на даху висотної будівлі можна розташувати кілька "труб" на відстані щонайменше 4,5 м одна від одної). ЗМІ також повідомляє, що один генератор виробляє приблизно 14,3 МВтгод на рік. Для порівняння: домашня сонячна система на даху потужністю 6,5 кВт виготовляє приблизно 9 МВтгод на рік.

Aeromine добре справляється із тестом Барнарда. Завдяки університету Х'юстону компанія також представила своє обладнання для тестування в Національну лабораторію Sandia. Учені затвердили, що вітряна станція збирає не більше 1/3–1/2 межі Бетца потенційної енергії вітру.

Раніше ми повідомляли про те, що компанія Tesla експлуатує в Японії віртуальну електростанцію.