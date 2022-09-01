Tesla непомітно побудувала віртуальну електростанцію в Японії: як вона працює

Сонячні панелі дозволяють власникам будинків не лише отримувати електрику під час перебоїв, а й ділитися з сусідами.

Tesla запустила в Японії віртуальну електростанцію, що складається з батарей Powerwall. Компанія повідомила про це на своєму офіційному сайті.

У 2021 році Tesla встановила понад 300 батарей Powerwall у будинках на острові Міякодзіма, не надаючи роботі публічному розголосу. Місцева енергокомпанія Miyakojima Mirai Energy Co. безплатно надала обладнання власникам житла у рамках своєї програми. Як стверджує Tesla, у результаті їй разом із партнером вдалося запустити найбільшу комерційну віртуальну електростанцію.

Віртуальні електростанції використовують сонячні панелі та батареї у приватних будинках. З дозволу власників нерухомості вони можуть надсилати надлишки електроенергії до місцевої мережі, щоб сусіди могли використовувати її у разі відключення або перевантаження повнорозмірних газових електростанцій. Перебої на Міякодзімі трапляються часто через тайфуни, але тепер сонячні батареї Powerwall безперервно забезпечують місцевих жителів енергією навіть під час негоди.

[ + – ] Tesla Powerwall у будинку на острові Міякодзіма Фото: Tesla

"Під час тайфунів є світло, холодильники працюють як завжди. Що може бути краще?" — поділився користувач Powerwall.

Tesla обіцяє встановити в Японії ще 400 Powerwall до кінця року та ще 600 батарей до кінця 2023 року. Потім компанія планує розширити свою мережу на всю префектуру Окінава, яка охоплює низку островів між основною частиною Японії та Тайванем.

Tesla вже запустила віртуальні електростанції в Австралії та Каліфорнії (США), незабаром обіцяє додати ще одну в енергомережу на території штату Техас, де також відбуваються збої. Варто зазначити, що в Каліфорнії споживачі отримують по $2 за кожну кіловат-годину електрики, яку повертають у мережу під час сильного навантаження, яке виникає через надзвичайні ситуації або високий попит.

Раніше писали, що глава Tesla Ілон Маск передав Україні сонячні панелі Powerwall. Тепер вони забезпечують електроенергією населені пункти, які найбільше постраждали від дій російських військ.

До цього інженери Tesla запропонували конструкцію батареї, яка зможе прослужити 100 років. За словами розробників, акумулятор має бути компактним, мати більшу щільність енергії та забезпечувати електроавтомобілям довгі поїздки без підзарядки.