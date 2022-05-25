Нове дослідження показує, що акумулятор може працювати 100 років

Компанія Tesla намагається створити батарею, яка займала б мало місця, мала велику щільність енергії та забезпечувала електрокару високий запас ходу.

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Дослідницький підрозділ Tesla опублікував матеріал, присвячений батареї з особливою конструкцією. Інженери заявили, що цей акумулятор зможе прослужити 100 років, повідомляє Electrek.

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Компанія Tesla, гендиректором якої є мільярдер Ілон Маск, залучила до роботи провідного експерта в галузі акумуляторних технологій Джеффа Дана, який спеціалізується на літій-іонних батареях і є піонером у цій галузі. Дан працює в Університеті Далхаузі (Галіфакс, Канада), у якому Tesla створила підрозділ перспективних досліджень акумуляторів.

"Кажуть, що саме Дан забезпечив комерційний успіх літій-іонним акумуляторам після того, як йому вдалося збільшити їхній життєвий цикл", — пише ЗМІ.

Тепер, коли батареї цього типу мають великий успіх і є основою для електричного транспорту, Дан знову працює над підвищенням їхньої щільності енергії та довговічності.

Щільність енергії — це важливий показник електромобілів, оскільки він визначає запас ходу. Акумулятор із меншою щільністю енергії повинен бути достатньо великим, щоб авто могло подолати задану відстань. І навпаки, батарея з вищою щільністю енергії займатиме менше місця. Варто зазначити, що види палива, такі як бензин, мають високу щільність енергії, і акумулятори зрівнятися з ними не можуть. Проте вплив викопного палива на клімат надто негативний, тому багато вчених та інженерів працюють над удосконаленням батарей.

Згідно з повідомленням Electrek, Дан уже оформив кілька патентів. У своїй науковій статті, опублікованій у Journal of The Electrochemical Society, він розповів про новий тип акумуляторних елементів, які значно перевершують елементи, що використовуються в літій-іонних пристроях.

До хімічного складу акумуляторів нового типу входить нікель, що забезпечує високу щільність енергії, що, зі свого боку, може забезпечити вищий запас ходу для електромобілів. Цікаво, що ці батареї довше служать, ніж літій-іонні аналоги, при зарядці/розрядці в різних температурних умовах. Гіпотетично, якщо постійно використовувати батарею при температурі 25 градусів за Цельсієм, термін її служби може перевищити 100 років, зазначається в статті.

Раніше вже використовувалися нікелеві батареї з кобальтом, проте вони показували себе не настільки ефективно, як новітня розробка Дана, яка здатна однаково добре працювати з низьким вмістом кобальту в складі або навіть без нього.

"Не дивно, що Tesla нещодавно вирішила продовжити свою співпрацю з групою Дана до 2026 року. Ми напевно побачимо, що Tesla досягне високих показників запасу ходу в майбутньому", — підсумовує ЗМІ.

Раніше ми повідомляли про те, що розроблено літій-повітряний акумулятор із великою щільністю енергії — близько 500 Втч/кг.

Також писали, що кібершахраї створили дипфейки з Ілоном Маском, щоб провернути аферу у сфері криптовалют.