Винайдено літій-повітряну батарею з рекордною щільністю енергії — понад 500 Втч/кг

Акумулятор планують встановити на електролітаки та електрокари, що збільшить запас ходу та знизить вагу транспорту.

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Група дослідників з Японського національного інституту матеріалознавства (NIMS) розробила літій-повітряну батарею з рекордною щільністю енергії понад 500 ват-годин на кілограм. Вона має вдвічі більшу щільність енергії, ніж акумулятор електрокара Tesla Model 3 і може заряджатися та розряджатися при кімнатній температурі. Про це повідомляє видання "Materials Horizons".

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Показники щільності енергії нової батареї дуже високі, зазначає медіа, а це означає, що такий акумулятор цілком може вироблятися в промислових масштабах і використовуватися для різних пристроїв — від смартфонів і до електричних пасажирських літаків.

"Літій-повітряна батарея виробляє електрику за рахунок окислення літію на аноді і відновлення кисню на катоді. Можливо, вона колись стане кращою батареєю, що перезаряджається: вона легка і має велику ємність, а щільність потенційної енергії набагато вища, ніж у звичайних літій -іонних батарей, що дає їй перевагу. У перспективі її можна буде встановлювати на дрони, електромобілі та будь-які побутові системи зберігання електроенергії", — зазначає ЗМІ.

Однак на сьогодні лише кілька моделей літій-повітряних акумуляторів можна назвати "успішними проєктами", оскільки значна частина літій-повітряних акумуляторів містить важкі компоненти, які безпосередньо не беруть участь у процесах їх роботи. Команда японських розробників вирішила цю проблему усунути, застосувавши матеріали, здатні значно покращити характеристики літій-повітряних батарей. Вчені заявляють, що їм вдалося модернізувати пристрій.

Нова батарея має щільність енергії більше 500 Втч/кг, що приблизно вдвічі більше, ніж показники літій-іонної батареї Panasonic потужністю 260 Втч/кг, що встановлюється в Tesla Model 3, підкреслює медіа. Дослідники заявили, що процеси розрядки-зарядки протікають нормально при кімнатній температурі і що "щільність енергії батареї та статистичні дані про термін служби є одними з найвищих коли-небудь досягнутих".

Показник 500 Втч/кг має велике значення, оскільки інженери вважають, що такої щільності енергії буде достатньо для електролітаків. Сьогодні транспорт типу eVTOL активно розвивається та потребує інноваційних технічних рішень.

"Якщо показники справді такі, то мені це говорить тільки про одне: польоти на електролітаках на середні відстані стануть можливими", — коментує Патрік Вілер, директор Інституту аерокосмічної промисловості. "Якщо ви хочете створити повністю електричний політ, на великі відстані, то літій-іонні батареї для нього не підходять, тому що вони надто великі та важкі".

За словами Вілера, літій-повітряний акумулятор значно краще зберігає енергію, ніж будь-які інші сучасні батареї, а це означає, що запас ходу електротранспорту буде більшим.

Раніше ми повідомляли про те, що вчені синтезували речовину під назвою графін, яка застосовуватиметься в акумуляторах нового типу.