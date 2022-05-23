Учені синтезували новий вид графену: він допоможе вдосконалити електроніку

Графін — відмінний матеріал для зберігання водню, тому може використовуватись під час створення акумуляторів.

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Уже понад десять років учені намагаються синтезувати нову форму вуглецю — так званий "графін". Команді дослідників із Колорадського університету в Боулдері (США) нарешті вдалося це зробити. Про відкриття вчених повідомляє медіа interestingengineering.com.

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Графін (аллотропна модифікація вуглецю, що складається з плоских шарів вуглецю товщиною в один атом) має схожість із графеном, він може відкрити нові напрямки в таких областях як електроніка, оптика та напівпровідникові матеріали. Графін — відмінний матеріал для зберігання водню, тому може використовуватись під час створення акумуляторів. Також він придатний у термо- та наноелектроніці, у розподілі газів.

Результати дослідження вчені опублікували в журналі Nature Synthesis. За їхніми словами, матеріал має унікальні електронно-провідні, механічні й оптичні властивості. Y-графін був синтезований за допомогою оборотного динамічного алкінового метатезису алкінілзаміщених бензольних мономерів. Баланс між кінетичним і термодинамічним контролем був досягнутий за рахунок одночасного використання двох різних гексаалкінілзаміщених бензолів як сомономерів для отримання кристалічного графіну. Крім того, за допомогою порошкової рентгенографії та дифракції електронів було виявлено "шахове" міжшарове укладання графіну. З допомогою цих процесів учені змогли створити графін, який має провідність, аналогічну до графену.

"Графін можна назвати диво-матеріалом наступного покоління. Ось чому ми дуже схвильовані", — сказав Вей Чжан, професор хімії, який брав участь у дослідженнях.

Тепер учені шукають способи виробництва графіну в промислових масштабах і розкриття його потенціалу, так само, як колись було розкрито потенціал графену. Особливо він цікавить дослідників як матеріал для створення літій-іонних акумуляторів. Ще одне завдання — знизити собівартість виробництва графіну.

"Ми дійсно намагаємося досліджувати цей новий матеріал у всіх площинах — і практичній, і теоретичній. Він цікавий нам як сам по собі, так і як компонент реальних пристроїв", — прокоментував професор Чжан.

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