Ученые синтезировали новый вид графена: он поможет усовершенствовать электронику

Графин — отличный материал для хранения водорода, поэтому может применяться при создании аккумуляторов.

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Уже более десяти лет ученые пытаются синтезировать новую форму углерода — так называемый "графин". Команде исследователей из Колорадского университета в Боулдере (США), наконец, удалось это сделать. Об открытии ученых сообщает медиа interestingengineering.com.

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Графин (аллотропная модификация углерода, состоящая из плоских слоев углерода толщиной в один атом) имеет сходство с графеном, он может открыть новые направления в таких областях, как электроника, оптика и полупроводниковые материалы. Графин — отличный материал для хранения водорода, поэтому может применяться при создании аккумуляторов. Также он пригоден в термо- и наноэлектронике, в разделении газов.

Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Nature Synthesis. По их словам, материал обладает уникальными электронно-проводящими, механическими и оптическими свойствами. Y-графин, был синтезирован посредством обратимого динамического алкинового метатезиса алкинилзамещенных бензольных мономеров. Баланс между кинетическим и термодинамическим контролем был достигнут за счет одновременного использования двух разных гексаалкинилзамещенных бензолов в качестве сомономеров для получения кристаллического графина. Кроме того, с помощью порошковой рентгенографии и дифракции электронов была обнаружена "шахматная" межслойная укладка графина. При помощи этих процессов ученые смогли создать графин, который имеет проводимость аналогичную графену.

"Графин можно назвать чудо-материалом следующего поколения. Вот почему мы очень взволнованы", — сказал Вей Чжан, профессор химии, принимавший участие в исследованиях.

Теперь ученые ищут способы производства графина в промышленных масштабах и раскрыть его потенциал, так же, как некогда был раскрыт потенциал графена. Особенно он интересует исследователей как материал для создания литий-ионных аккумуляторов. Еще одна задача — снизить себестоимость производства графина.

"Мы действительно пытаемся исследовать этот новый материал во всех плоскостях — и практической, и теоретической. Он интересен нам как сам по себе, так и в качестве компонента реальных устройств", — прокомментировал профессор Чжан.

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