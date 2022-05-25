Фейковий Ілон Маск виманює криптовалюту в людей: у чому суть афери (відео)

У відредагованому інтерв'ю глава Tesla "рекламує" сайт, що краде кошти користувачів.

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Шахраї використовують підроблені відео з Ілоном Маском та іншими знаменитими людьми для крадіжки криптовалюти через торгову платформу BitVex. Про нову схему розповів сайт Bleeping Computer.

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BitVex пропонує кожному користувачеві вкладатись у криптовалюту та обіцяє до 30% прибутку. На сайті вказано, що він належить американському мільярдеру Ілону Маску. Як з'ясував Bleeping Computer, на початку травня на YouTube почали з'являтися підроблені відеоролики, так звані "дипфейки", за нібито за участю Ілона Маска, а також інших відомих бізнесменів, які підтримують криптовалютну сферу: засновниці інвестиційної компанії ARK Invest Кетрін Вуд, голови технологічної компанії Ripple Labs Бреда Гарлінгхоуза, виконавчого директора компанії-розробника MicroStrategy, засновника Cardano та співзасновника Ethereum Чарльза Хоскінсона.

[ + – ] Дипфейк-ролики, що рекламують BitVex Фото: bleepingcomputer.com

"Дипфейк" (deepfake) — це метод синтезу зображення за допомогою штучного інтелекту, коли на відеоряд накладаються інші зображення людей, щоб отримати зовсім іншу картинку, показати дії, які людина ніколи не робила в реальному житті. У випадку з BitVex шахраї змінили справжні інтерв'ю та змусили інфлюенсерів рекламувати платформу. Так, в одному з роликів Ілон Маск заявив, ніби вклав у BitVex $50 млн.

"Якщо ви придивитеся, то побачите, що дипфейк синхронізує промову людини зі сценарієм зловмисника — це має настільки безглуздий вигляд, що навіть смішно", — пише Bleeping Computer.

Для просування проєкту зловмисники створили нові або зламали десятки вже наявних облікових записів у YouTube, щоб розміщувати на них короткі ролики з дипфейками. Наприклад, така англомовна реклама з'явилася на YoTube-каналі, який довгий час публікував відео арабською мовою.

BitVex закликає користувачів зареєструватися та завести обліковий запис на одному з двох сайтів. Після входу відображається панель інструментів для переказу різних криптовалют, вибору інвестиційного плану або виведення доходів. Щоб розвіяти сумніви, поруч показують останні операції з виведення коштів та інші показники успішності.

[ + – ] Сайт BitVex Фото: Скриншот

Bleeping Computer з'ясував, що статистика створюють за допомогою мови програмування JavaScript — спеціальний алгоритм випадково вибирає одну з п'яти криптовалют (Cardano, Ethereum, Bitcoin, Ripple або Binance Coin), а потім генерує суми. Показники змінюються під час кожного оновлення сторінки, а реальні інвестори ніякого прибутку не одержують, лише втрачають свої вкладення.

[ + – ] JavaScript генерує випадкові суми виведення криптовалюти на вебсайті BitVex Фото: bleepingcomputer.com

Попри всі докладені зусилля та креативну рекламу, схема не приносить шахраям великої вигоди. Аналітики відстежили їхні адреси та виявили на них криптовалюту загальною вартістю лише близько $1700. Вони висловили припущення, що зловмисники регулярно змінюють гаманці, тому з моменту запуску сайту могли вкрасти більше грошей.

ЗМІ зазначає, що фальшиві криптовалютні проєкти інколи приносять аферистам мільйони доларів. У січні 2021 року шахрайська схема з роздачею криптовалют, у якій теж використали ім'я Ілона Маска, заробила $580 тис. лише за один тиждень. Нещодавно шахраї вкрали $1,3 млн інвестицій у проєкт, який рекламували за допомогою відредагованої дискусії Маска, Кетрін Вуд та Джека Дорсі (колишній глава Twitter) на тему криптовалют. Влада США попередила, що жовтня 2020 року люди втратили понад $80 млн, вкладаючи гроші в шахрайські проекти, пов'язані з криптовалютою.

"Важливо визнати, що майже кожен сайт для роздачі криптовалюти є шахрайським, особливо ті, які нібито належать Ілону Маску, Tesla, SpaceX, Ark Invest та Gemini та обіцяють величезні доходи", — підсумували аналітики. — Якщо ви бачите електронні листи, твіти, відео або повідомлення в соціальних мережах, що рекламують такі подарунки, пам'ятайте, що будь-яка криптовалюта, що ви відправляєтеся, нічого не принесе натомість".

Раніше аналітик спрогнозували крах та перезавантаження ринку криптовалют. Недавнє падіння UST та LUNA може спричинити зниження курсу інших віртуальних активів, але пізніше вони мають стабілізуватися і навіть подорожчати.

Тим часом інвестори знайшли заміну біткоїну: скуповують альткоїни Cardano та Polkadot. Великі гравці вважають мультивалютні проекти надійнішими на тлі нестабільності ринку.