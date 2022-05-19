Ринок криптовалют чекає на крах і глобальне перезавантаження: прогнози аналітиків Forbes

Обвал UST і LUNA призведе до того, що весь крипторинок суттєво просяде, але пізніше капіталізація діджитал-активів зросте.

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Аналітики видання Forbes прогнозують "перезавантаження" ринку криптовалют, до якого призведе обвал стейблкоїнів UST та LUNA. На їхню думку, в майбутньому ринкова капіталізація цифрових активів знову зросте і, можливо, цей крах призведе до створення нових інноваційних інструментів.

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Експерти порівнюють наслідки від недавнього падіння UST та LUNA з подіями, які відбувалися раніше у сфері криптовалют: зламом біржі Mt. Gox (2014), обвалом The DAO (2016), зникненням ICO (2018), просіданням курсу криптовалют на 40% (2020). Однак після всіх цих, на перший погляд, негативних подій ринок показував хороше зростання.

Як відомо, UST (UST — алгоритмічний стейблкоїн без резервів, що зберігає вартість за допомогою алгоритму, що забезпечує баланс між стабільною монетою та монетою-партнером, у ролі якої виступає Luna, — ред.) не врятувала його прив'язка в доларі США, — стейблкоїн обвалився, як пише ЗМІ, "через жадібність і незрілість технології". Цілком природно, що та ж доля спіткала і LUNA. Висока мета забезпечити криптовалютам децентралізацію себе не виправдала, бо, вважає автор матеріалу, не можна забезпечити стабільний актив іншим, нестабільним активом. Такої думки дотримується і засновник венчурної компанії Morgan Creek Марк Юско.

Спираючись на попередній досвід, інвестори не піддаються паніці, що позитивно вплине на ситуацію загалом і певним чином загальмує падіння діджитал-активів. Така поведінка цілком зрозуміла, адже, як говорилося вище, після провалів попередніх років були злети.

Тож загалом прогнози оптимістичні. У Forbes вважають, що гіркий досвід UST та LUNA призведе до створення інноваційних інструментів чи продуктів, які перешкоджають таким ситуаціям у майбутньому. Як відомо, після краху Mt. Gox з'явилися криптобіржі Coinbase та Kraken, невдачі з DAO та ICO призвели до розквіту DeFi.

Що стосується такої проблеми, як жадібність, то схем швидкого збагачення сфері криптовалют доведеться позбуватися, вважають аналітики, тому що вона несе велику загрозу цілим категоріям цифрових активів.

Раніше ми повідомляли про те, що найпопулярніші криптовалюти, біткоїн та "ефір", суттєво подешевшають. Аналітики вважають, що BTC просяде від $15 тис. до $8 тис., а Ethereum скотиться до $420.