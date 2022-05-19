Рынок криптовалют ждет крах и глобальная перезагрузка: прогнозы аналитиков Forbes

Обвал UST и LUNA приведет к тому, что весь крипторынок существенно просядет, но позже капитализация диджитал-активов вырастет.

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Аналитики издания Forbes прогнозируют "перезагрузку" рынка криптовалют, к которой приведет обвал стейблкоинов UST и LUNA. По их мнению, в будущем рыночная капитализация цифровых активов снова вырастет и, возможно, этот крах в итоге приведет к созданию новых инновационных инструментов.

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Эксперты сравнивают последствия от недавнего падения UST и LUNA с событиями, которые происходили ранее в сфере криптовалют: взломом биржи Mt. Gox (2014 год), обвалом The DAO (2016 год), исчезновением ICO (2018 год), проседанием курса криптовалют на 40% (2020 год). Однако после всех этих, на первый взгляд, негативных событий, рынок показывал хороший рост.

Как известно, UST (UST — алгоритмический стейблкоин без резервов, сохраняющий стоимость при помощи алгоритма, обеспечивающего баланс между стабильной монетой и монетой-партнером, в роли которой выступает Luna, — ред.) не спасла его привязка в доллару США, — стейблкоин обвалился, как пишет СМИ, "из-за жадности и незрелости технологии". Вполне естественно, что та же участь постигла и LUNA. Высокая цель обеспечить криптовалютам децентрализацию, себя не оправдала, потому как, считает автор материала, нельзя обеспечить стабильный актив другим, нестабильным активом. Такого же мнения придерживается и основатель венчурной компании Morgan Creek Марк Юско.

Опираясь на предыдущий опыт, инвесторы не подаются панике, что позитивно скажется на ситуации в целом и некоторым образом затормозит падение диджитал-активов. Такое поведение вполне понятно, ведь, как говорилось выше, после провалов предыдущих лет следовали взлеты.

Так что в целом, прогнозы оптимистичны. В Forbes считают, что горький опыт UST и LUNA приведет к созданию инновационных инструментов или продуктов, которые воспрепятствуют таким ситуациям в будущем. Как известно, после краха Mt. Gox появились криптобиржи Coinbase и Kraken, неудачи с DAO и ICO привели к расцвету DeFi.

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