Біткоїну знайшли заміну: інвестори скуповують альткоїни Cardano та Polkadot

"Кити" вважають за краще вкладати в мультивалютні продукти, вважаючи їх безпечнішими в період нестабільності крипторинку.

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Біткоїн продовжує стрімке падіння. За останню добу криптовалюта просіла на 4,6% — до $29 тис. Ринок відреагував на провал курсу — "кити" почали купувати Polkadot та Cardano, йдеться у звіті coinshares.com.

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Схоже, Біткоїн пробиває дно, не зумівши закріпитися на показнику $30 тис. Як передбачали деякі аналітики, якщо BTC опуститься нижче за цю позначку, то продовжить падіння в майбутньому. Протягом доби курс балансував між відмітками від $28 тис. до $31 тис., водночас капіталізація скоротилася до $551 млрд. Зазначимо, що в листопаді 2021 року цифровий актив досяг пікової вартості $69 тис. Відтоді він подешевшав на 58%.

З собою на дно Біткоїн тягне і другу за популярністю "монету" — Ethereum. Вартість цього діджитал-активу скоротилася на 6,2% — до $1,9 тис.

Binance Coin спіткала та сама доля: його ціна знизилася на 4% — до $316.

Згідно з даними coinshares.com, великі інвестори, так звані "кити", вирішили убезпечити свої вкладення, перейшовши до покупки альткоїнів, які, на їхню думку, безпечніші. В такі нестабільні для крипторинка часи "кити" вкладають у Polkadot і Cardano. У кожен з альткоїнів інвестували по $1 млн.

Діджитал-актив XRP також отримав інвестиції в розмірі $700 тис. Крипти Solana скупили на $500 тис., а Litecoin — на $100 тис.

Протягом минулого тижня, з 16 по 22 травня, зафіксовано відтік інвестицій у біткоїн на суму $154 млн. Це негативно вплинуло на крипторинок: його капіталізація зменшилася на $141 млн. Аналітики CoinShares повідомляють, що відтік спостерігали серед інвесторів із США та Південної Америки. А ось європейські холдери, навпаки, продовжували вкладати в біткоїн: експерти зафіксували приток на суму $12,4 млн.

Як повідомляють експерти, загальний обсяг криптовалют, які перебувають під управлінням, становить $38 млрд. За їхніми словами, цей показник найнижчий із липня 2021 року. Вони спостерігають "ведмежий" настрій серед інвесторів, багато з яких не вбачають для себе нових перспектив в умовах ринкової ситуації, що склалася.

Відтік коштів $300 тис. протягом тижня продемонстрував і Ethereum. Водночас приплив становив лише $9,7 млн.

У CoinShares вважають, що за великими інвесторами дрібні інвестори почнуть вкладатися в мультивалютні продукти, надаючи їм перевагу над одновалютними. Такий стан справ спостерігатимуть, доки ринок не стане "бичачим".

Нагадаємо, що протягом 2-х тижнів холдери вивели понад $10 млрд із USDT (проєкт Tether), внаслідок чого капіталізація цього стейблкоїну впала з $84,2 млрд до $73,3 млрд.

Раніше ми повідомляли про те, що влітку 2022 другу по капіталізації криптовалюта, Ethereum, видобуватимуть не за допомогою майнінгу, а іншим способом.