Майнінг Ethereum скоро припиниться: що чекає на криптовалюту в майбутньому

Віталік Бутерін розповів, коли "ефір" перейде з алгоритму Proof-of-Work на Proof-of-Stake, який не потребує участі майнерів.

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Віталік Бутерін, який створив другу за капіталізацією криптовалюту — Ethereum, — повідомив, що незабаром добуватися вона буде іншим способом. Його заяву повідомляє китайський журналіст Віллі Ву.

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У твіттрі Віллі написав, що в процесі Шанхайського саміту, Бутерін анонсував перехід мережі Ethereum з алгоритму Proof-of-Work (доказ роботи) на алгоритм Proof-of-Stake (доказ частки володіння).

Посилаючись на Бутеріна, Ву написав, що перехід здійсниться у серпні 2022 року. Якщо раптом виникнуть проблеми, розробники перенесуть перехід на вересень-жовтень.

Зазначимо, що з моменту створення і досі мережа "ефіру" працювала на PoW-алгоритмі, що дозволяє учасникам блокчейн-мережі виконувати певні завдання (наприклад, додавати нові блоки до мережі блокчейн) і безперешкодно перевіряти результати виконаної роботи. Процес знаходження таких блоків називається майнінгом, отже для роботи PoW потрібне спеціальне обладнання, що має високі обчислювальні потужності, електроенергія у великій кількості та людина, яка контролюватиме роботу апаратури (майнер).

PoS-мережа, на відміну від PoW, не потребує ні майнерів, ні високої обчислювальної потужності їх обладнання. У цьому випадку за формування блокчейну відповідатимуть холдери (власники) криптовалют. Вони, як і майнери, теж зможуть заробляти, отримуючи винагороду за стекінг. Той холдер, який має найбільшу кількість коїнів, зможе видобувати нові блоки, а доказом правильності виконаного завдання буде наявність найбільшої кількості коїнів на його рахунку. Наразі за таким принципом видобуваються блоки в мережах EOS, Tezos, TRON, Cosmos.

На PoS Бутерін обіцяв перевести "ефіріум" ще минулого року. Віталік був стурбований тим, наскільки негативно впливає майнінг на енергоспоживання, що негативно позначається на екології. Мережа Ethereum, припинивши майнінг на відеокартах, за задумом, має сприяти скороченню енергоспоживання на 99%. Вирішити проблему майнінгу обіцяв й Ілон Маск.

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Фокус також інформував про те, що біткоїн та "ефір" сильно подешевшали, але це ще не межа. Згідно зі звітами аналітиків, курси цих популярних діджитал-активів продовжать зниження ще на 40%, як мінімум.