Майнинг Ethereum скоро прекратится: что ждет криптовалюту в будущем

Виталик Бутерин рассказал, когда "эфир" перейдет с алгоритма Proof-of-Work на Proof-of-Stake, не требующий участия майнеров.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Виталик Бутерин, создавший вторую по капитализации криптовалюту — Ethereum, — сообщил, что в скором времени добываться она будет иным способом. Его заявление передает китайский журналист Вилли Ву.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В своем Твиттере Вилли написал, что в ходе Шанхайского саммита, Бутерин анонсировал переход сети Ethereum с алгоритма Proof-of-Work (доказательство работы) на алгоритм Proof-of-Stake (доказательство доли владения).

Ссылаясь на Бутерина, Ву написал, что переход осуществится в августе 2022 года. Если вдруг возникнут какие-то проблемы, разработчики перенесут переход на сентябрь-октябрь.

Отметим, что с момента создания и до сих пор сеть "эфира" работала на PoW-алгоритме, позволяющем участникам блокчейн-сети выполнять определенные задачи (например, добавлять новые блоки в сеть блокчейн) и беспрепятственно проверять результаты проделанной работы. Процесс нахождения таких блоков называется майнингом, следовательно для работы PoW нужно специальное оборудование, обладающее высокими вычислительными мощностями, электроэнергия в большом количестве и человек, который будет контролировать работу аппаратуры (майнер).

PoS-сеть, в отличие от PoW, не нуждается ни в майнерах, ни в высокой вычислительной мощности их оборудования. В этом случае за формирования блокчейна будут отвечать холдеры (владельцы) криптовалют. Они, как и майнеры, тоже смогут зарабатывать, получая вознаграждение за стекинг. Тот холдер, у которого наибольшее количество коинов, сможет добывать новые блоки, а доказательством правильность выполненной задачи будет наличие наибольшего количества коинов на его счету. На данный момент по такому принципу добываются блоки в сетях EOS, Tezos, TRON, Cosmos.

На PoS Бутерин обещал перевести "эфириум" еще в прошлом году. Виталик был обеспокоен тем, насколько негативно майнинг влияет на энергопотребление, что негативно сказывается на экологии. Сеть Ethereum, прекратив майнинг на видеокартах, по задумке, должна поспособствовать сокращению энергопотребления на 99%. Решить проблему майнинга обещал и Илон Маск.

Ранее мы сообщали о крахе стейблкоина UST и альткоина LUNA. Эксперты прогнозируют обвал всего крипторынка.

Фокус также информировал о том, что биткоин и "эфир" сильно подешевели, но это еще не предел. Согласно отчетам аналитиков, курсы этих популярных диджитал-активов продолжат снижение еще на 40% как минимум.