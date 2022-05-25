Биткоину нашли замену: инвесторы скупают альткоины Cardano и Polkadot

"Киты" предпочитают вкладываться в мультивалютные продукты, считая их более безопасными в период нестабильности крипторынка.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Биткоин продолжает стремительное падение. За последние сутки криптовалюта просела на 4,6% — до $29 тыс. Рынок отреагировал на провал курса — "киты" начали покупать Polkadot и Cardano, говорится в отчете coinshares.com.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Похоже, Биткоин пробивает дно, не сумев закрепиться на показателе в $30 тыс. Как предсказывали некоторые аналитики, если BTC опустится ниже этой отметки, то продолжит падение в будущем. В течение суток курс балансировал между отметками от $28 тыс. до $31 тыс., при этом капитализация сократилась до $551 млрд. Отметим, что в ноябре 2021 года цифровой актив достиг пиковой стоимости в $69 тыс. С того времени он подешевел на 58%.

С собой на дно Биткоин тянет и вторую по популярности "монету" — Ethereum. Стоимость этого диджитал-актива сократилась на 6,2% — до $1,9 тыс.

Binance Coin постигла та же участь: его цена снизилась на 4% — до $316.

Согласно данным coinshares.com, крупные инвесторы, так называемые "киты", решили обезопасить свои вложения, перейдя к покупке альткоинов, которые, по их мнению, более безопасны. В столь нестабильные для крипторынка времена, "киты" вкладывают в Polkadot и Cardano. В каждый из альткоинов инвестировали по $1 млн.

Диджитал-актив XRP тоже получил инвестиции в размере $700 тыс. Крипты Solana скупили на $500 тыс., а Litecoin — на $100 тыс.

В течение прошлой недели, с 16 по 22 мая, был зафиксирован отток инвестиций в биткоин на сумму $154 млн. Это негативно повлияло на крипторынок: его капитализация уменьшилась на $141 млн. Аналитики CoinShares сообщают, что отток наблюдался среди инвесторов из США и Южной Америки. А вот европейские холдеры, наоборот, продолжали вкладывать в биткоин: эксперты зафиксировали приток на сумму в $12,4 млн.

Как сообщают эксперты, общий объем криптовалют, находящихся под управлением, составляет $38 млрд. По их словам, этот показатель самый низкий с июля 2021 года. Они наблюдают "медвежье" настроение среди инвесторов, многие из которых не усматривают для себя новых перспектив при сложившейся рыночной ситуации.

Отток средств в $300 тыс. в течение недели продемонстрировал и Ethereum. При этом приток составлял лишь $9,7 млн.

В CoinShares полагают, что вслед за крупными инвесторами мелкие инвесторы начнут вкладываться в мультивалютные продукты, предпочитая их одновалютным. Такое положение дел будет наблюдаться, пока рынок не станет "бычьим".

Напомним, что в течение 2-х недель холдеры вывели более $10 млрд из USDT (проект Tether), в результате чего капитализация этого стейблкоина упала с $84,2 млрд до $73,3 млрд.

Ранее мы сообщали о том, что летом 2022 года вторая по капитализации криптовалюта, Ethereum, будет добываться не при помощи майнинга, а другим способом.