Фейковый Илон Маск выманивает криптовалюту у людей: в чем суть аферы (видео)

В отредактированном интервью глава Tesla "рекламирует" сайт, ворующий средства пользователей.

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Мошенники используют поддельные видео с Илоном Маском, и другими знаменитыми людьми, для кражи криптовалюты через торговую платформу BitVex. О новой схеме рассказал сайт Bleeping Computer.

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BitVex предлагает каждому пользователю вкладываться в криптовалюту и обещает до 30% прибыли. На сайте указано, что он принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. Как выяснил Bleeping Computer, в начале мая на YouTube начали появляться поддельные видеоролики, так называемые "дипфейки", с якобы с участием Илона Маска, а также других известных бизнесменов, которые поддерживают криптовалютную сферу: основательницы инвестиционной компании ARK Invest Кэтрин Вуд, главы технологической компании Ripple Labs Брэда Гарлингхоуза, исполнительного директора компании-разработчика MicroStrategy, основателя Cardano и соучредитель Ethereum Чарльза Хоскинсона.

[ + – ] Дипфейк-ролики, рекламирующие BitVex Фото: bleepingcomputer.com

"Дипфейк" (deepfake) — это метод синтеза изображения с помощью искусственного интеллекта, когда на видеоряд накладываются другие изображения людей, чтобы получить совершенно другую картинку, показать действия, которые человек никогда не совершал в реальной жизни. В случае с BitVex мошенники изменили настоящие интервью и заставили инфлюенсеров рекламировать платформу. Так, в одном из роликов Илон Маск заявил, будто вложил в BitVex $50 млн.

"Если вы присмотритесь, то увидите, что дипфейк синхронизирует речь человека со сценарием злоумышленника — это выглядит настолько глупо, что даже смешно", — пишет Bleeping Computer.

Для продвижения проекта злоумышленники создали новые, или взломали десятки уже существующих, учетных записей в YouTube, чтобы размещать на них короткие ролики с дипфейками. К примеру, такая англоязычная реклама появилась на YoTube-канале, который долгое время публиковал видео на арабском языке.

BitVex призывает пользователей зарегистрироваться и завести аккаунт на одном из двух сайтов. После входа отображается панель инструментов для перевода различных криптовалют, выбора инвестиционного плана или вывода доходов. Чтобы развеять сомнения, рядом отображаются недавние операции по выводу средств и другие показатели успешности.

[ + – ] Сайт BitVex Фото: Скриншот

Bleeping Computer выяснил, что статистика создается при помощи языка программирования JavaScript — специальный алгоритм случайным образом выбирает одну из пяти криптовалют (Cardano, Ethereum, Bitcoin, Ripple или Binance Coin), а затем генерирует суммы. Показатели меняются при каждом обновлении страницы, а настоящие инвесторы никакой прибыли не получают, лишь теряют свои вложения.

[ + – ] JavaScript генерирует случайные суммы вывода криптовалюты на сайте BitVex Фото: bleepingcomputer.com

Несмотря на все приложенные усилия и креативную рекламу, схема, не приносит мошенникам большой выгоды. Аналитики отследили их адреса и обнаружили на них криптовалюту общей стоимостью всего около $1700. Они предположили, что злоумышленники регулярно меняют кошельки, поэтому с момента запуска сайта могли украсть больше денег.

СМИ отмечает, что фальшивые криптовалютные проекты иногда приносят аферистам миллионы долларов. В январе 2021 года мошенническая схема с раздачей криптовалют, в которой тоже использовали имя Илона Маска, заработала $580 тыс. всего за одну неделю. Недавно мошенники украли $1,3 млн инвестиций в проект, который рекламировали с помощью отредактированной дискуссии Маска, Кэтрин Вуд и Джека Дорси (бывший глава Twitter) на тему криптовалют. Власти США предупредили, что октября 2020 года люди потеряли более $80 млн, вкладывая деньги в мошеннические проекты, связанные с криптовалютой.

"Важно признать, что почти каждый сайт для раздачи криптовалюты является мошенническим, особенно те, которые якобы принадлежат Илону Маску, Tesla, SpaceX, Ark Invest и Gemini и обещают огромные доходы", — подытожили аналитики. — "Если вы видите электронные письма, твиты, видео или сообщения в социальных сетях, рекламирующие такие подарки, помните, что любая отправляемая вами криптовалюта ничего не принесет взамен".

Ранее аналитик спрогнозировали крах и перезагрузку рынка криптовалют. Недавнее падение UST и LUNA может повлечь снижение курса других виртуальных активов, но позже они должны стабилизироваться и даже подорожать.

Тем временем инвесторы нашли замену биткоину: скупают альткоины Cardano и Polkadot. Крупные игроки считают мультивалютные проекты более надежными на фоне нестабильности рынка.