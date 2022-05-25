Новое исследование показывает, что аккумуляторы могут работать 100 лет

Компания Tesla пытается создать батарею, которая бы занимала мало места, имела большую плотность энергии и обеспечивала электрокару высокий запас хода.

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Исследовательское подразделение Tesla опубликовало материал, посвященный батарее с особой конструкцией. Инженеры заявили, что этот аккумулятор сможет прослужить 100 лет, передает Electrek.

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Компания Tesla, гендиректором которой является миллиардер Илон Маск, привлекла к работе ведущего эксперта в области аккумуляторных технологий Джеффа Дана, который специализируется на литий-ионных батареях и является пионером в этой области. Дан работает в Университете Далхаузи (Галифакс, Канада), при котором Tesla создала подразделение перспективных исследований аккумуляторов.

"Говорят, что именно Дан обеспечил коммерческий успех литий-ионным аккумуляторам после того, как ему удалось увеличить их жизненный цикл", — пишет СМИ.

Теперь, когда батареи этого типа пользуются большим успехом и являются основой для электрического транспорта, Дан снова работает над повышением их плотности энергии и долговечности.

Плотность энергии – это важный показатель для электромобилей, поскольку он определяет запас хода. Аккумулятор с меньшей плотностью энергии должен быть достаточно большим, чтобы авто могло преодолеть заданное расстояние. И наоборот, батарея с более высокой плотностью энергии будет занимать меньше места. Стоит отметить, что ископаемые виды топлива, такие как бензин, обладают высокой плотностью энергии и аккумуляторы сравниться с ними не могут. Однако влияние ископаемого топлива на климат слишком негативное, поэтому многие ученые и инженеры работают над усовершенствованием батарей.

Согласно сообщению Electrek, Дан уже оформил несколько патентов. В своей научной статье, опубликованной в Journal of The Electrochemical Society, он рассказал о новом типе аккумуляторных элементов, которые значительно превосходят элементы, используемые в литий-ионных устройствах.

В химический состав аккумуляторов нового типа входит никель, что обеспечивает высокую плотность энергии, что, в свою очередь, может обеспечить более высокий запас хода для электромобилей. Интересно, что эти батареи дольше служат, чем литий-ионные аналоги, при зарядке/разрядке в различных температурных условиях. Гипотетически, если постоянно использовать батарею при температуре 25 градусов Цельсия, то срок ее службы может превысить 100 лет, отмечается в статье.

Ранее уже использовались никелевые батареи с кобальтом, однако они показывали себя не столь эффективно, как новейшая разработка Дана, которая способна одинаково хорошо работать с низким содержанием кобальта в составе или даже без него.

"Неудивительно, что Tesla недавно решила продлить свое сотрудничество с группой Дана до 2026 года. Мы наверняка увидим, что Tesla добьется высоких показателей запаса хода в будущем", — подытоживает СМИ.

Ранее мы сообщали о том, что разработана литий-воздушный аккумулятор с большой плотностью энергии — около 500 Втч/кг.

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