Tesla незаметно построила виртуальную электростанцию ​​в Японии: как она работает

Солнечные панели позволяют владельцам домов не только получать электричество во время перебоев, но и делиться им с соседями.

Tesla запустила в Японии виртуальную электростанцию, состоящую из батарей Powerwall. Компания сообщила об этом на своем официальном сайте.

В 2021 года Tesla установила более 300 батарей Powerwall в домах на острове Миякодзима, не придавая работы публичной огласке. Местная энергокомпания Miyakojima Mirai Energy Co. бесплатно предоставила оборудование владельцам жилья в рамках своей программы. Как утверждает Tesla, в итоге ей вместе с партнером удалось запустить крупнейшую коммерческую виртуальную электростанцию.

Виртуальные электростанции используют солнечные панели и батареи в частных домах. С разрешения владельцев недвижимости они могут отправлять излишки электроэнергии в местную сеть, чтобы соседи могли использовать ее в случае отключения или перегрузки полноразмерных газовых электростанций. Перебои на Миякодзиме случаются часто из-за тайфунов, но теперь солнечные батареи Powerwall непрерывно обеспечивают местных жителей энергией даже во время непогоды.

[ + – ] Tesla Powerwall в доме на острове Миякодзима Фото: Tesla

"Во время тайфунов есть свет, холодильники работают как обычно. Что может быть лучше?", — поделился пользователь Powerwall.

Tesla обещает установить в Японии еще 400 Powerwall до конца года и еще 600 батарей к концу 2023 года. Затем компания планирует расширить свою сеть на всю префектуру Окинава, которая охватывает череду островов между основной частью Японии и Тайванем.

Как пишет The Verge, Tesla уже запустила виртуальные электростанции в Австралии и Калифорнии (США), вскоре обещает добавить еще одну в энергосеть на территории штата Техас, где также происходят сбои. Стоит отметить, что в Калифорнии потребители получают по $2 за каждый киловатт-час электричества, который возвращают в сеть во время сильной нагрузки, которая возникает из-за чрезвычайных ситуаций или высокого спроса.

Ранее писали, что глава Tesla Илон Маск передал Украине солнечные панели Powerwall. Теперь они обеспечивают электроэнергией населенные пункты, которые сильнее всего пострадали от действий российских войск.

До этого инженеры Tesla предложили конструкцию батареи, которая сможет прослужить 100 лет. По словам разработчиков, аккумулятор должен быть компактным, иметь большую плотность энергии и обеспечивать электроавтомобилям долгие поездки без подзарядки.