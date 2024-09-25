Ніякого шуму: у Британії вперше встановили "нерухомий" вітрогенератор (фото)

На відміну від звичайних турбін, інноваційний вітряний генератор не має лопатей, що робить його безпечним для диких птахів.

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Компанія BMW Group оголосила про встановлення першої у Великій Британії "нерухомої" вітроенергетичної системи від стартапу Aeromine Technologies на своєму заводі Mini в Оксфорді. Про це пише Renewable energy magazine.

Повідомляється, що інноваційна розробка Aeromine Technologies встановлює на краю будівлі і використовує вітер для виробництва чистої енергії без видимих рухомих частин. Система оснащена вертикальними аеродинамічними профілями у формі крил, які створюють ефект вакууму, затягуючи повітря за внутрішній пропелер для вироблення чистої електроенергії.

Принцип роботи вітрогенератора Aeromine Фото: Aeromine Technologies

На відміну від традиційних вітряних турбін, Aeromine не має лопатей, тому гарантує відсутність шуму та вібрацій, а також мінімальний вплив на диких птахів. Генератор виготовлений із високоміцних, придатних для вторинної переробки матеріалів і розрахований на роботу протягом 20 років.

"Цей пілотний проєкт — невеликий, але захопливий проєкт для BMW Group, який доповнює наш наявний підхід до закупівлі відновлюваної електроенергії з національної мережі", — заявив керівник проєкту з управління сталим розвитком у BMW Group Real Estate Europe Урс Самбале.

Вітрогенератор Aeromine встановлюється на краю даху Фото: Aeromine Technologies

Як зазначають у виданні, цей проект є частиною BMW Startup Garage — бізнес-підрозділу, що займається підтримкою стартапів, які працюють над передовими технологіями. Підрозділ тестує прототипи стартапів, а також вводить їх в експлуатацію на ранній стадії.

Нагадаємо, на думку експертів, яйцеподібна вітрова турбіна з вертикальною віссю може стати розв'язанням проблеми, що турбує експертів у сфері поновлюваних джерел енергії.

Також повідомлялося, що американська компанія Airiva створила безшумну вітрозахисну огорожу з восьми модульних вертикальних вітряних турбін.