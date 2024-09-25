Ніякого шуму: у Британії вперше встановили "нерухомий" вітрогенератор (фото)
На відміну від звичайних турбін, інноваційний вітряний генератор не має лопатей, що робить його безпечним для диких птахів.
Компанія BMW Group оголосила про встановлення першої у Великій Британії "нерухомої" вітроенергетичної системи від стартапу Aeromine Technologies на своєму заводі Mini в Оксфорді. Про це пише Renewable energy magazine.
Повідомляється, що інноваційна розробка Aeromine Technologies встановлює на краю будівлі і використовує вітер для виробництва чистої енергії без видимих рухомих частин. Система оснащена вертикальними аеродинамічними профілями у формі крил, які створюють ефект вакууму, затягуючи повітря за внутрішній пропелер для вироблення чистої електроенергії.
На відміну від традиційних вітряних турбін, Aeromine не має лопатей, тому гарантує відсутність шуму та вібрацій, а також мінімальний вплив на диких птахів. Генератор виготовлений із високоміцних, придатних для вторинної переробки матеріалів і розрахований на роботу протягом 20 років.
"Цей пілотний проєкт — невеликий, але захопливий проєкт для BMW Group, який доповнює наш наявний підхід до закупівлі відновлюваної електроенергії з національної мережі", — заявив керівник проєкту з управління сталим розвитком у BMW Group Real Estate Europe Урс Самбале.
Як зазначають у виданні, цей проект є частиною BMW Startup Garage — бізнес-підрозділу, що займається підтримкою стартапів, які працюють над передовими технологіями. Підрозділ тестує прототипи стартапів, а також вводить їх в експлуатацію на ранній стадії.
Нагадаємо, на думку експертів, яйцеподібна вітрова турбіна з вертикальною віссю може стати розв'язанням проблеми, що турбує експертів у сфері поновлюваних джерел енергії.
Також повідомлялося, що американська компанія Airiva створила безшумну вітрозахисну огорожу з восьми модульних вертикальних вітряних турбін.