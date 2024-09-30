Исследователи создали съедобный транзистор из зубной пасты: что умеет устройство

Разработка съедобного транзистора имеет решающее значение для электронных медицинских устройств, которые можно безопасно принимать внутрь для исследования желудочно-кишечного тракта.

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Исследователи из Италии и Сербии создали транзистор из меди и фталоцианина — отбеливающего агента, используемого в зубной пасте. Об этом пишет Tom’s Hardware.

Теперь, благодаря ученым, не нужно огромное количество CuPc для создания такого съедобного транзистора. Согласно исследованию, человек потребляет около 1 мг CuPc во время чистки зубов дважды в день. Это в 12,500 раз больше, чем 80 нанограммов, которые необходимы для создания одного чипа.

Разработка съедобного транзистора имеет решающее значение для электронных медицинских устройств, которые можно безопасно принимать внутрь для исследования желудочно-кишечного тракта.

Уже существует капсульная эндоскопия, которая использует крошечную беспроводную камеру размером с витаминную таблетку, которую принимает пациент. Затем она делает снимки или видео пищеварительного тракта для диагностики. Однако эта процедура требует наблюдения врача, и вы все равно должны пройти ее после завершения теста. Кроме того, капсульная эндоскопия не имеет других датчиков, кроме камеры, поэтому она ограничена только визуальными процедурами.

Однако с помощью съедобного транзистора биоинженеры могли бы разработать медицинское устройство, включающее датчики для определения уровня ферментов и других химических функций организма.

И поскольку это съедобные устройства, которые не представляют практически никакого риска для здоровья, его можно принимать внутрь без подготовки и наблюдения врача. Это делает его подходящим для ранней диагностики и мониторинга и даже может автоматизировать будущее медицинское лечение.

Съедобные электронные компоненты, такие как электролиты, батареи, суперконденсаторы, проводящие пасты и чернила, схемы с медовым затвором и даже датчики уже были предложены. Но все это ограничено без съедобного транзистора, который служил бы "мозгом" операции.

Таким образом, внедрив транзистор с использованием CuPc, мы могли бы создать полностью съедобный компьютер, который мог бы сделать диагностику, лечение и профилактику гораздо более доступными, быстрыми и недорогими.

Ранее мы писали про революцию в сфере чипов: создан сверхтонкий транзистор, выдерживающий 100 млрд переключений. Новый ультратонкий транзистор превосходит обычные, которые используются в современной электронике. Он переключается за одну наносекунду и отличается долговечностью.