Дослідники створили їстівний транзистор із зубної пасти: що вміє пристрій

Розробка їстівного транзистора має вирішальне значення для електронних медичних пристроїв, які можна безпечно приймати всередину для дослідження шлунково-кишкового тракту.

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Дослідники з Італійського технологічного інституту в Мілані створили транзистор із міді та фталоціаніну — відбілювального агента, що використовується в зубній пасті. Про це пише Tom's Hardware.

Тепер, завдяки вченим, не потрібна величезна кількість CuPc для створення такого їстівного транзистора. Згідно з дослідженням, людина споживає близько 1 мг CuPc під час чищення зубів двічі на день. Це в 12,500 разів більше, ніж 80 нанограмів, які необхідні для створення одного чіпа.

Розробка їстівного транзистора має вирішальне значення для електронних медичних пристроїв, які можна безпечно приймати всередину для дослідження шлунково-кишкового тракту.

Уже існує капсульна ендоскопія, яка використовує крихітну бездротову камеру розміром з вітамінну таблетку, яку приймає пацієнт. Потім вона робить знімки або відео травного тракту для діагностики. Однак ця процедура вимагає спостереження лікаря, і ви все одно повинні пройти її після завершення тесту. Крім того, капсульна ендоскопія не має інших датчиків, окрім камери, тому вона обмежена лише візуальними процедурами.

Однак за допомогою їстівного транзистора біоінженери могли б розробити медичний пристрій, що включає датчики для визначення рівня ферментів та інших хімічних функцій організму.

І оскільки це їстівні пристрої, які не становлять практично ніякого ризику для здоров'я, його можна приймати всередину без підготовки і спостереження лікаря. Це робить його придатним для ранньої діагностики та моніторингу і навіть може автоматизувати майбутнє медичне лікування.

Їстівні електронні компоненти, як-от електроліти, батареї, суперконденсатори, провідні пасти і чорнило, схеми з медовим затвором і навіть датчики вже були запропоновані. Але все це обмежено без їстівного транзистора, який служив би "мозком" операції.

Таким чином, впровадивши транзистор з використанням CuPc, ми могли б створити повністю їстівний комп'ютер, який міг би зробити діагностику, лікування і профілактику набагато доступнішими, швидшими і недорогими.

Раніше ми писали про революцію у сфері чипів: створено надтонкий транзистор, що витримує 100 млрд перемикань. Новий ультратонкий транзистор перевершує звичайні, які використовуються в сучасній електроніці. Він перемикається за одну наносекунду і відрізняється довговічністю.