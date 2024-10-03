Японские инженеры создали "бесконечную" клавиатуру: зачем нужна и как получить бесплатно

Разработчики предлагают применять устройства с 208 клавишами как в обычных офисах, так и в космосе. Сделать клавиатуру может любой желающий.

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Японское отделение Google 2 октября анонсировало клавиатуру Gboard с необычным дизайном и двусторонним расположением клавиш, которая должна упростить печатание. Подробности сообщает сайт Tom's Hardware.

По мнению разработчиков, обычные клавиатуры имеют "большую проблему", поскольку клавиши расположены только с одной стороны. Чтобы устранить ее, они разместили кнопки на ленте "Мебиуса", благодаря такой форме устройство всегда расположено рабочей стороной "вверх".

Двусторонняя Gboard имеет 208 механических клавиш в ортолинейной раскладке 26 x 8 и RGB-подсветку для каждой из них. Хотя она использует механические кнопки, сменить их будет проблематично, поскольку переключатели MX не поддерживают горячую замену. Подключается к компьютеру клавиатура через кабель USB Type-C. Устройство весит 20,8 пончика (официальная спецификация).

Женщина использует клавиатуру в виде ленты Мебиуса Фото: Скриншот

Рекламный ролик демонстрирует много вариантов использования так называемой 360-градусной клавиатуры. В нем устройство используют как отдельные офисные работниками, так и группы до трех человек. По мнению представителей Google, особая конструкция будет полезна как в обычной офисной работе, так и в космосе.

Возможно, клавиатура с таким количеством клавиш пригодится для языков с большим количеством символов, чем предполагает английская раскладка. С другой стороны, популярные игровые клавиатуры идут обратным путем и используют всего 60% клавиш традиционных клавиатур.

Как оказалось, Google не собирается производить и продавать такие клавиатуры, но дала такую возможность всем желающим. Компания опубликовала исходный код чертежей сборки на сайте GitHub, включая файлы для 3D-принтера, а вдобавок сделала подробную инструкцию по сборке в формате PDF.

Казалось бы, зачем вообще Google занялась таким проектом, если не собирается извлекать из него практическую выгоду. Tom's Hardware объясняет, что необычные форматы Gboard являются традицией японской команды и демонстрируются каждый год. Раньше они уже создавали клавиатуру-шляпу (клавишный колпачок), клавиатуру-ложку (аналоговое управление нажатием), клавиатуру с азбукой Морзе (одна клавиша) и клавиатуру, похожую на линейку.

Ранее компания Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь. Устройства полностью рабочие, хотя в 14 раз больше обычных.

Писали также, что в Японии выпустили USB-устройство для печати ногами. Sanwa Supply 400-MA179 состоит из трех педалей, которые можно запрограммировать как замену отдельным клавишам клавиатуры или их комбинациям для более быстрой печати.