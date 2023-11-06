Кнопки размером с голову: Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь (видео)

Гигантские гаджеты работают так же хорошо, как и обычные, вот только для игры в DOTA 2 требуется как минимум пять человек.

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Компания Alienware взяла два своих периферийных устройства — механическую клавиатуру Alienware AW420K и игровую мышь AW720M — и с точностью до мелочей воссоздала их в 14 раз больше первоначального размера. Об этом сообщает Gadget Tendency.

При создании копии в соотношении 14:1 команде пришлось использовать ПВХ-трубки, резинки и даже металлические кусочки с конца рулетки, чтобы точно воспроизвести ощущения и щелчки механических переключателей. Они сделали это для каждой из 84 клавиш. В результате получилась самая большая в мире механическая клавиатура длиной более 5 метров. 3D-печать заняла три дня, а каждый механический переключатель пришлось изготавливать на заказ. Вес одной лишь клавиши пробела достигает 10 кг.

Разработчики предложили пяти членам команды мирового класса Team Liquid по DOTA сыграть в игру, используя увеличенные копии компьютерных девайсов

Огромная компьютерная мышь тоже вышла вполне функциональной. Ее оснастили гигантскими механическими кнопками и колесом прокрутки.

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Но на этом разработчики необычной клавиатуры и мыши не остановились. Они предложили пяти членам команды мирового класса Team Liquid по DOTA сыграть в игру, используя увеличенные копии компьютерных девайсов. Учитывая, что только для управления одной лишь мышью потребовалось пять человек, испытание оказалось непростым.

К слову, журналисты медиа попробовали воспользоваться огромной клавиатурой для работы с текстом. В результате удалось напечатать 14 слов в минуту с точностью 88%, да и то не с первого раза.

Напомним, в начале февраля 2023 года парень собрал гигантскую клавиатуру, потратив $14 тысяч. Девайс полностью функционирует, но для полноценной работы с ним нужны два человека.

А в начале декабря 2021 года блогер купил клавиатуру и трекбол от системы запуска ядерных ракет. Клавиатура и трекбол были частью консоли, используемой для запуска ракет Minuteman III ВВС США в 1980-х годах. Система была создана в рамках программы по быстрому выполнению и боевому наведению (REACT).