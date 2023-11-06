Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Кнопки размером с голову: Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь (видео)

Alienware, Alienware AW420K, мужчина
Фото: Скриншот | У разработчиков получилась самая большая в мире механическая клавиатура длиной более 5 метров с пробелом размером с человека

Гигантские гаджеты работают так же хорошо, как и обычные, вот только для игры в DOTA 2 требуется как минимум пять человек.

Related video

Компания Alienware взяла два своих периферийных устройства — механическую клавиатуру Alienware AW420K и игровую мышь AW720M — и с точностью до мелочей воссоздала их в 14 раз больше первоначального размера. Об этом сообщает Gadget Tendency.

При создании копии в соотношении 14:1 команде пришлось использовать ПВХ-трубки, резинки и даже металлические кусочки с конца рулетки, чтобы точно воспроизвести ощущения и щелчки механических переключателей. Они сделали это для каждой из 84 клавиш. В результате получилась самая большая в мире механическая клавиатура длиной более 5 метров. 3D-печать заняла три дня, а каждый механический переключатель пришлось изготавливать на заказ. Вес одной лишь клавиши пробела достигает 10 кг.

Alienware, Alienware AW420K, Team Liquid Fullscreen
Разработчики предложили пяти членам команды мирового класса Team Liquid по DOTA сыграть в игру, используя увеличенные копии компьютерных девайсов

Огромная компьютерная мышь тоже вышла вполне функциональной. Ее оснастили гигантскими механическими кнопками и колесом прокрутки.

Важно
250 слов в минуту: айтишники придумали клавиатуру для супербыстрого набора текстов (видео)
250 слов в минуту: айтишники придумали клавиатуру для супербыстрого набора текстов (видео)

Но на этом разработчики необычной клавиатуры и мыши не остановились. Они предложили пяти членам команды мирового класса Team Liquid по DOTA сыграть в игру, используя увеличенные копии компьютерных девайсов. Учитывая, что только для управления одной лишь мышью потребовалось пять человек, испытание оказалось непростым.

К слову, журналисты медиа попробовали воспользоваться огромной клавиатурой для работы с текстом. В результате удалось напечатать 14 слов в минуту с точностью 88%, да и то не с первого раза.

Напомним, в начале февраля 2023 года парень собрал гигантскую клавиатуру, потратив $14 тысяч. Девайс полностью функционирует, но для полноценной работы с ним нужны два человека.

А в начале декабря 2021 года блогер купил клавиатуру и трекбол от системы запуска ядерных ракет. Клавиатура и трекбол были частью консоли, используемой для запуска ракет Minuteman III ВВС США в 1980-х годах. Система была создана в рамках программы по быстрому выполнению и боевому наведению (REACT).