Парень собрал гигантскую клавиатуру, потратив $14 тысяч: зачем она ему нужна (видео)

Клавиатура полностью функционирует, но для полноценной работы с ней нужны два человека.

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Популярный британский ютубер с никнеймом Glarses решил создать самую большую клавиатуру, потому что именно такой не было в его коллекции, пишет Arstechnica. Этот блогер — очень известен в Британии и собрал на своем канале более 900 тыс подписчиков. Затея с гигантской клавиатурой вышла очень затратной и обошлась блогеру в $14 тыс. В отличие от других самоделок эта клавиатура полностью функциональна и способна работать как обычный, стандартный вариант.

Части корпуса творения Glarses напечатаны на 3D-принтере и собраны с помощью друзей, ведь в одиночку справиться было бы нелегко, да и не весело. У ребят основные проблемы возникли с подгонкой распечатанных стабилизаторов для больших клавиш, таких как Backspace и Enter, но в итоге их удалось зафиксировать как нужно.

[ + – ] Собирать гигантскую клавиатуру помогали друзья Фото: Скриншот

Планировав столь масштабную самоделку, автор рассчитывал на помощь спонсоров, но все они в ходе проекта отказались от поддержки, и блогеру пришлось потратить на создание гигантской клавиатуры собственные деньги.

Glarses очень гордится своей клавиатурой и утверждает, что вместе с друзьями иногда использует ее для игровых онлайн-сессий.

[ + – ] Весь процесс разработки и сборки гигантской клавиатуры

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