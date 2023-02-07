Хлопець зібрав гігантську клавіатуру, витративши $14 тисяч: навіщо вона йому потрібна (відео)

Клавіатура повністю функціонує, але для повноцінної роботи з нею потрібні дві людини.

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Популярний британський ютубер із нікнеймом Glarses вирішив створити найбільшу клавіатуру, бо саме такої не було в його колекції, пише Arstechnica. Цей блогер дуже відомий у Британії і зібрав на своєму каналі понад 900 тис. підписників. Затія з гігантською клавіатурою вийшла дуже затратною і коштувала блогеру $14 тис. На відміну від інших саморобок ця клавіатура повністю функціональна і здатна працювати як звичайний, стандартний варіант.

Частини корпусу творіння Glarses надруковані на 3D-принтері та зібрані за допомогою друзів, адже самостійно впоратися було б нелегко, та й не весело. У хлопців основні проблеми виникли з припасуванням роздрукованих стабілізаторів для великих клавіш, таких як Backspace і Enter, але зрештою їх вдалося зафіксувати як треба.

[ + – ] Збирати гігантську клавіатуру допомагали друзі Фото: Скриншот

Планувавши таку масштабну саморобку, автор розраховував на допомогу спонсорів, але всі вони під час проєкту відмовилися від підтримки, і блогеру довелося витратити на створення гігантської клавіатури власні гроші.

Glarses дуже пишається своєю клавіатурою та стверджує, що разом із друзями іноді використовує її для ігрових онлайн-сесій.

[ + – ] Весь процес розробки та складання гігантської клавіатури

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