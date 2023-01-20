Український школяр розробив потужні зарядні станції для ЗСУ "на заміну генераторам"

Юний винахідник передав на фронт уже 15 станцій, собівартість яких складає приблизно 20 тис. грн.

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П'ятнадцятирічний Захар Щурко зі Львова виготовляє для українських військовослужбовців зарядні станції власної розробки. Про це повідомляє сайт "Освіторія".

Учень львівської гімназії "Престиж" власноруч зібрав модель зарядної станції, яка оснащена USB-роз'ємами, розеткою на 220 Вт, автомобільною розеткою на 12 Вт, корпусом із захистом від вологи. Батарея заряджається від прикурювача в автомобілі або за допомогою сонячної панелі, її собівартість складає 25 тис. грн.

"Вона досить потужна та невелика за розміром. Зарядна станція іноді навіть замінює генератори, що дуже цінно для військових, оскільки станція працює безшумно і не видає позиції ЗСУ. Я вже отримав цінний відгук: тепер удосконалюю пристрій, щоб військовим було максимально зручно його використовувати", — зазначив Захар.

Він додав, що почав самостійно цікавитися зарядними пристроями й акумуляторами ще до повномасштабного вторгнення РФ, переглядаючи тематичні відео на YouTube та експериментуючи. Конструювати та збирати станції школяру допомагають батько та сестра.

За словами Захара Щурка, він отримує багато замовлень від військовослужбовців і вже передав на фронт 15 зарядних станцій. Перші з них уже два місяці допомагають бійцям ЗСУ, ще два перебувають у роботі. Зараз юний інженер разом із помічниками може збирати по 2 станції на тиждень.

Раніше писали, що компанія Kseonics Technology збирає універсальні павербанки для військових і цивільних. Вони випустили у продаж кілька моделей, одна з яких забезпечує ємність 310 Вт/год.

У грудні стало відомо, що інженер Олексій Вишневський розробив свої зарядні станції для ЗСУ ємністю 2,8 кВт. Він упаковав в ударостійку та вологостійку валізу акумулятор, інвертор, зарядний блок, розетки, USB-роз'єми та панель управління з простим інтерфейсом.