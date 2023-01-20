Украинский школьник разработал мощные зарядные станции для ВСУ "на замену генераторам"

Юный изобретатель передал на фронт уже 15 станций, себестоимость которых составляет около 20 тыс. грн.

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Пятнадцатилетний Захар Щурко из Львова изготавливает для украинских военнослужащих зарядные станции собственной разработки. Об этом сообщает сайт "Освіторія".

Ученик львовской гимназии "Престиж" собственными руками собрал модель зарядной станции, которая оснащена USB-разъемами, розеткой на 220 Вт, автомобильной розеткой на 12 Вт, корпусом с защитой от влаги. Батарея подзаряжается от прикуривателя в автомобиле или с помощью солнечной панели, ее себестоимость составляет 25 тыс. грн.

"Она достаточно мощная и небольшая по размеру. Зарядная станция иногда даже заменяет генераторы, что очень ценно для военных, поскольку станция работает бесшумно и не выдает позиции ВСУ. Я уже получил ценный отклик: теперь совершенствую устройство, чтобы военным было максимально удобно его использовать", — отметил Захар.

Он добавил, что начал самостоятельно интересоваться зарядными устройствами и аккумуляторами еще до полномасштабного вторжения РФ, просматривая тематические видео на YouTube и экспериментируя. Конструировать и собирать станции школьнику помогают отец и сестра.

По словам Захара Щурко, он получает много заказов от военнослужащих и уже передал на фронт 15 зарядных станций. Первые из них уже два месяца помогают бойцам ВСУ, еще две находятся в работе. Сейчас юный инженер вместе с помощниками может собирать по 2 станции в неделю.

Ранее писали, что компания Kseonics Technology собирает универсальные повербанки для военных и гражданских. Они выпустили в продажу несколько модлей, одна из которых обеспечивает емкость 310 Вт/ч.

В декабре стало известно, что инженер Алексей Вишневский разработал свои зарядные станции для ВСУ емкостью 2,8 кВт. Он упаковал в ударопрочный и влагостойкий чемодан аккумулятор, инвертор, зарядный блок, розетки, USB-разъемы и панель управления с простым интерфейсом.