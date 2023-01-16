"ККД 90%": українець винайшов новий механізм для видобутку дешевої електрики (відео)

За словами інженера Євгена Дрімка, собівартість енергії становить лише 50 копійок за кіловат.

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Винахідник із Дніпра Євген Дрімко зібрав незвичайний пристрій для видобутку електроенергії, який допомагає у разі відключень світла. Він показав пристрій журналістам "Суспільного".

За словами Євгена Дрімка, генератор працює за рахунок гравітації — підвішений вантаж під впливом сили тяжіння опускається донизу, виробляючи механічну енергію, яку генератор перетворює на електричну. Частина цієї енергії витрачається на підйом вантажу, а залишок можна використовувати для заряджання гаджетів.

Дніпрянин зазначив, що собівартість отриманої електроенергії становить лише 50 копійок за кіловат. ККД пристрою залежить від встановленого генератора, найкраще використовувати трифазні, адже його ефективність становить 80%-90%. Одна сонячна панель коштує майже 15 тисяч гривень, але її ККД становить приблизно 19%.

Поки інженер зібрав лише макет приладу, але в 2022 році отримав патент на свій винахід, і незабаром збирається зробити повноцінну установку. Як додав Євген Дрімко, на створення генератора його надихнув механізм роботи старого годинника. Схожі електростанції будують у США та Європі, але вони використовують великі тунелі для спуску вантажу, а пристрій українця займатиме площу всього два на два метри.

Раніше писали, як у Вінниці чоловік зібрав саморобну гідроелектростанцію, яка забезпечує будинок енергією під час відключення світла. Іван Верещак стверджує, що витратив на матеріали майже 10 тисяч гривень: дещо купив, але багато знайшов у себе в гаражі чи отримав від знайомих. Електрика накопичується в акумуляторі, її можна використовувати для освітлення або заряджання смартфонів.

У листопаді повідомляли, що японські інженери навчилися видобувати дешеву електроенергію зі снігу. Вони запустили електростанцію, яка працює за рахунок різниці температури.