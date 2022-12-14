Усього 10 тисяч грн: українець зібрав саморобну міні ГЕС на випадок блекауту (фото)

За словами інженера-аматора, установка зможе забезпечити його багатоповерховий будинок електрикою у критичній ситуації, залишилося лише знайти потрібний генератор.

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Вінничан Іван Верещак запустив саморобну гідроелектростанцію, яка видобуває енергію під час відключень світла. Подробиці українець розповів журналістам видання "Вінниця.info".

Чоловік збудував невелику ГЕС на річці Вінничка приблизно за 30 метрів від багатоповерхового будинку, де мешкає. На створення ГЕС Іван Верещак витратив п'ять місяців та близько 10 тисяч гривень. За його словами, для запуску залишилося підібрати та встановити генератор з 12 на 220 В, який генеруватиме і накопичуватиме електроенергію — поки ж містянин користується позиченим генератором від трактора на 500 оборотів на хвилину.

"Течія води захоплює ковші і вони пірнають у протічну воду, маса води змушує обертатися колесо, а вже з осі колеса цього я знімаю свої ньютони крутного моменту і за допомогою зірок і ланцюга передаю на редуктор. На кіловат електроенергії потрібно 50 метрів кубічних води за хвилину, що падає з висоти чотирьох метрів, тому кіловат звідси не візьмеш — а от 150 — 300 Ватт — можливо", — розповів конструктор.

[ + – ] Іван Верещак показав саморобну ГЕС Фото: Вінниця.info

Отримана енергія надходить на акумулятор, встановлений у гаражі, а звідти — у бомбосховища будинку. Там накопичену електрику можна використовувати для освітлення та заряджання мобільних телефонів або інших пристроїв у разі критичних ситуацій. Уся конструкція встановлена на металевому каркасі з труб, зануреному у воду приблизно на 50 см. Чоловік запевняє, що ГЕС не заважає течії річки і не може спричинити обвалення берега.

"Коли я і моя сім'я оселилися у цей будинок біля річки Вінничка, у мене відразу виникла думка, що її можна використати, щоб отримати звідси трохи електроенергії", — поділився Іван Верещак.

[ + – ] Гідроелектростанція Івана Верещака Фото: Вінниця.info

Він з дитинства захоплювався технікою та електричними пристроями, а в молодості здобув технічну освіту. У вільний час вивчав принципи роботи гідроелектростанцій, збирав необхідні матеріали, продумував конструкцію власної установки. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Іван активніше взявся за роботу і в травні розпочав складання ГЕС на річці, щоб разом із сусідами не залишитися без електроенергії у разі повного блекауту.

Спочатку інженер за допомогою звичайної пробки від вина розрахував швидкість течії та з'ясував, що маса води у річці Вінничка цілком підходить для видобутку енергії. Механізм Івану Верещаку вдалося зібрати із підручних матеріалів, які кілька років відкладав, знаходив на металобрухті чи отримував від знайомих. Зокрема, ковші та лопаті, що захоплюють воду, виготовлені з балонів з-під фреону для холодильників.

Містянин вибрав металевий диск Ф-500 мм, товщиною 10 мм розмітив на 16 рівних частин, проточив, посвердлив, прикріпив до нього кронштейни, зроблені зі старих стійок для поличок з супермаркету довжиною по 3,2 метра, а до них вже прикріпив ковші-лопаті. Диск і вал йому допоміг обробити знайомий токар, редуктор вдалося купити, а всі зварювальні роботи виконав у своєму гаражі. Крім того, Іван залучив студентів училища, які ходять до його гуртка з енергетики.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ракетні удари ЗС РФ пошкодили всі електростанції в Україні, а також 40% об'єктів високовольтної мережі. Через дефіцит потужності енергетики, що виник, змушені обмежити подачу електрики українцям.

У листопаді Туреччина пообіцяла надати Україні кораблі-електростанції потужністю 300 мВт, які мають підтримати енергосистему. "Укренерго" веде переговори з компанією Karpowership щодо розміщення таких судів поряд з Одесою.