Всего 10 тысяч грн: украинец собрал самодельную мини-ГЭС на случай блэкаута (фото)

По словам инженера-аматора, установка сможет обеспечить его многоэтажный дом электричеством в критической ситуации, осталось лишь найти подходящий генератор.

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Житель Винницы Иван Верещак запустил самодельную гидроэлектростанцию, которая добывает энергию во время отключений света. Подробности украинец рассказал журналистам издания "Вінниця.info".

Мужчина построил небольшую ГЭС на реке Винничка примерно в 30 метрах от многоэтажного дома, где проживает. На создание ГЭС Иван Верещак потратил пять месяцев и около 10 тысяч гривен. По его словам, для запуска осталось подобрать и установить генератор с 12 на 220В, который будет генерировать и накапливать электроэнергию — пока же горожанин пользуется одолженным генератором от трактора на 500 оборотов в минуту.

"Течение воды захватывает ковши и они ныряют в бегущую воду, масса воды заставляет вращаться колесо, а уже с оси колеса этого я снимаю свои ньютоны крутящего момента и с помощью звезд и цепи передаю на редуктор. На киловатт электроэнергии нужно 50 метров кубических воды в минуту, падающую с высоты четырех метров. Поэтому киловатт отсюда не возьмешь – а вот 150 – 300 Ватт – возможно", — рассказал конструктор.

[ + – ] Иван Верещак показал самодельную ГЭС Фото: Вінниця.info

Полученная энергия поступает на аккумулятор, установленный в гараже, а оттуда — в бомбоубежище дома. Там накопленное электричество можно использовать для освещения и зарядки мобильных телефонов или других устройств в случае критических ситуаций. Вся конструкция установлена на металлическом каркасе из труб, погруженном в воду примерно на 50 см. Мужчина уверяет, что ГЭС не мешает течению реки и не может вызвать потом или обрушение берега.

"Когда я и моя семья поселились в этот дом у реки Винничка у меня сразу возникло мнение, что ее можно использовать, чтобы получить отсюда немного электроэнергии", — поделился Иван Верещак.

[ + – ] Гидроэлектростанция Ивана Верещака Фото: Вінниця.info

Он с детства увлекался техникой и электрическими устройствами, а в молодости получил техническое образование. В свободное время он изучал принципы работы гидроэлектростанций, собирал необходимые материалы, продумывал конструкцию собственной установки. После начала полномасштабного вторжения России Иван активнее принялся за работу и в мае приступил к сборке ГЭС на реке, чтобы вместе с соседями не остаться без электроэнергии в случае полного блэкаута.

Сначала инженер с помощью обычной пробки от вина рассчитал скорость течения и выяснил, что масса воды в реке Винничка вполне подходит для добычи энергии. Механизм Ивану Верещаку удалось собрать из подручных материалов, которые несколько лет откладывал, находил на металлоломе или получал от знакомых. В частности, ковши и лопасти, захватывающие воду, сделаны из баллонов из-под фреона для холодильников.

Горожанин выбрал металлический диск Ф-500 мм, толщиной 10 мм разметил на 16 равных частей, проточил, посверлил, прикрепил к нему кронштейны, сделанные из старых стоек для полочек из супермаркета длиной по 3,2 метра, а к ним уже прикрепил ковши-лопасти. Диск и вал ему помог обработать знакомый токарь, редуктор удалось купить, а все сварочные работы выполнил в своем гараже. Кроме того, Иван привлек студентов училища, которые ходят в его кружок по энергетике.

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