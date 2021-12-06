Блогер купил клавиатуру и трекбол от системы запуска ядерных ракет - устройства работают

Устройства имеют на борту микросхему Intel MD82510/B и микроконтроллер семейства Intel 8051.

Недавно на канале YouTube Pointless Tinkering вышло видео, где блогер показывает, как работает периферия, которую могли использовать для пуска ядерных ракет. Он сообщил, что купил устройства на клавиатуру на eBay просто потому, что они "выглядела потрясающе" и имели "несколько интересных кнопок: "передача", "отмена, "инициировать". Об этом сообщает издание arstechnica.com.

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Клавиатура и трекбол были частью частью консоли, используемой для запуска ракет Minuteman III ВВС США в 1980-х годах. Система была создана в рамках программы по быстрому выполнению и боевому наведению (REACT).

Как объясняет сайт Nuclear Companion, посвященный истории холодной войны, система REACT управлялась с одной консоли с клавиатурой и трекболом.

На клавиатуре есть герконы, для срабатывания которых используются магниты, также имеется микросхема Intel MD82510/B, микроконтроллер семейства Intel 8051 и микросхемы связи RS422.

После покупки устройств на eBay, блогер решил подключить их к своему ПК. Для этого ему понадобились Arduino Pro Micro и программатор для микроконтроллера, который он приобрел через Dromeda Research. Он также отремонтировал трекбол, так как выяснилось, что он нерабочий, и подсоединил клавиатуру и трекбол к компьютеру через порт USB.

"Благодаря Arduino Micro, эти устройства теперь могут работать в качестве обычной клавиатуры и мыши", — сказал владелец экзотической периферии.

Согласно видео, и клавиатура, и трекбол работают как обычные периферийные устройства ПК, за исключением клавиш Ctrl, Alt и "вниз", что делает клавиатуру Nuclear Keyboard, как ее окрестили в видео, "очень сложной в использовании в качестве обычной периферии.

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