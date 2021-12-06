Блогер купив клавіатуру та трекбол від системи запуску ядерних ракет – пристрої працюють

Пристрої мають на борту мікросхему Intel MD82510/B та мікроконтролер сімейства Intel 8051.

Нещодавно на каналі YouTube Pointless Tinkering вийшло відео, де блогер показує, як працює периферія, яку могли використовувати для пуску ядерних ракет. Він повідомив, що купив пристрої на клавіатуру на eBay просто тому, що вони " мали приголомшливий вигляд" і мали "кілька цікавих кнопок: "передача", "скасування, "ініціювати". Про це повідомляє видання arstechnica.com.

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Клавіатура та трекбол були частиною консолі, яку використовували для запуску ракет Minuteman III ВПС США у 1980-х роках. Система була створена в межах програми з швидкого виконання та бойового наведення (REACT).

Як пояснює сайт Nuclear Companion, присвячений історії холодної війни, система REACT управлялася з однієї консолі з клавіатурою та трекболом.

На клавіатурі є геркони, для спрацьовування яких використовуються магніти, також є мікросхема Intel MD82510/B, мікроконтролер сімейства Intel 8051 і мікросхеми зв'язку RS422.

Після покупки пристроїв на eBay блогер вирішив підключити їх до свого ПК. Для цього йому знадобилися Arduino Pro Micro і програматор мікроконтролера, який він придбав через Dromeda Research. Він також відремонтував трекбол, оскільки з'ясувалося, що він неробочий, і приєднав клавіатуру та трекбол до комп'ютера через порт USB.

"Завдяки Arduino Micro ці пристрої тепер можуть працювати як звичайна клавіатура та миша", — сказав власник екзотичної периферії.

Згідно з відео, і клавіатура, і трекбол працюють як звичайні периферійні пристрої ПК, за винятком клавіш Ctrl, Alt і "вниз", що робить клавіатуру Nuclear Keyboard, як її охрестили у відео, "дуже складною у використанні як звичайної периферії".

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