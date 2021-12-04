Мітка жертви: Apple AirTag масово використовують для угону автомобілів (відео)

Злочинці мітять машини в громадських місцях, щоб уночі знайти їх за GPS та непомітно зламати.

Зловмисники навчилися зламувати автомобілі в Канаді за допомогою міток для відстеження речей AirTag виробництва Apple. Про це регіональна поліція регіону Йорк повідомила в офіційному оголошенні.

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Як з'ясували слідчі, зловмисники вигадали новий метод для відстеження автомобілів, які можна вигідно продати. Вони знаходять цікаву модель в публічному місці, такому як паркування торгового центру, і ховають AirTag в непомітному місці, наприклад, усередині бампера або радіатора. Вночі машину знаходять за GPS-сигналом пристрою, вламуються всередину та підключають спеціальний електронний пристрій до порту для діагностики, щоб перепрограмувати налаштування ключів та завести двигун.

"Саме ці пристрої для маркування з технологією GPS і Bluetooth вони встановлюють на різні автомобілі, які хочуть вкрасти. Використовуючи iPhone, вони завжди можуть визначити, де знаходиться автомобіль. Вони можуть почекати і запланувати крадіжку, можливо, пізніше вночі, і вони завжди отримують інформацію про те, де зараз цей автомобіль", — підкреслив детектив Джефф МакКерчер.

З вересня в передмісті Торонто сталося щонайменше п'ять подібних угонів, і поліція побоюється, що такі випадки можуть почастішати в найближчому майбутньому. Найбільш популярними вважаються кросовери Lexus, Toyota і Honda, а також вантажівки Ford F-Series. Правоохоронці порадили на ніч ставити автомобілі в гаражі, блокувати керма та порти, а також регулярно перевіряти їх на предмет непізнаних AirTag за допомогою iPhone. Крім того, власники можуть залишати в салоні свої мітки, щоб шукати викрадений транспорт.

Як зазначає сайт Toms Guide, поліція не згадала Apple безпосередньо, проте зображення та опис пристроїв прямо вказують на AirTag. Мітки починають видавати сигнали, якщо довго знаходяться далеко від прив'язаного до них смартфона, проте цього часу вистачає для крадіжки.

Раніше суд у Бразилії визнав iPhone небезпечною технікою після крадіжки. Власник смартфона заявив, що злодій легко підібрав пароль та відключив функцію відстеження, а потім отримав доступ до банківських рахунків та переказав гроші. Тепер Apple має виплатити бразильцеві моральну компенсацію.

Писали також, що Apple допоможе Україні провести перепис населення у 2023 році. За словами президента Володимира Зеленського, міністерство цифрової трансформації вже підписало з компанією відповідний меморандум.