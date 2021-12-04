Метка жертвы: Apple AirTag массово используют для угона автомобилей (видео)

Преступники метят машины в общественных местах, чтобы ночью найти их по GPS и незаметно взломать.

Злоумышленники научились взламывать автомобили в Канаде при помощи меток для отслеживания вещей AirTag производства Apple. Об этом региональная полиция региона Йорк сообщила в официальном объявлении.

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Как выяснили следователи, злоумышленники придумали новый метод для отслеживания автомобилей, которые можно выгодно продать. Они находят интересующую модель в публичном месте, таком как парковка торгового центра, и прячут AirTag в незаметном месте, например, внутри бампера или радиатора. Ночью машину находят по сигналу устройства, вламываются внутрь и подключают специальное электронное устройство к порту для диагностики, чтобы перепрограммировать настройки ключей и завести двигатель.

"Именно эти устройства для маркировки с технологией GPS и Bluetooth они устанавливают на разные автомобили, которые хотят украсть. Используя iPhone, они всегда могут определить, где находится автомобиль. Они могут подождать и запланировать кражу, может быть, позже ночью, и они всегда получают информацию о том, где в данный момент находится этот автомобиль", — подчеркнул детектив Джефф МакКерчер.

С сентября в пригороде Торонто произошло как минимум пять подобных угонов, и полиция опасается, что такие случаи могут участиться в ближайшем будущем. Самыми востребованными считаются кроссоверы Lexus, Toyota и Honda, а также грузовики Ford F-Series. Правоохранители посоветовали на ночь ставить автомобили в гаражи, блокировать рули и порты, а также регулярно проверять их на предмет неопознанных AirTag при помощи iPhone. Кроме того, владельцы могут оставлять в салоне свои метки, чтобы искать угнанный транспорт.

Как отмечает сайт Toms Guide, полиция не упомянула Apple напрямую, однако изображения и описание устройств прямо указывают на AirTag. Метки начинают издавать сигналы, если долго находятся вдали от привязанного к ним смартфона, однако этого времени вполне хватает для кражи.

Ранее суд в Бразилии признал iPhone небезопасной техникой после кражи. Владелец смартфона заявил, что вор легко подобрал пароль и отключил функцию отслеживания, а затем получил доступ к банковским счетам и перевел деньги. Теперь Apple обязана выплатить бразильцу моральную компенсацию.

Писали также, что Apple поможет Украине провести перепись населения в 2023 году. По словам президента Владимира Зеленского, министерство цифровой трансформации уже подписало с компанией соответствующий меморандум.