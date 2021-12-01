Слишком легко взломать: бразильский суд признал iPhone небезопасной техникой

Злоумышленники украли смартфон, подобрали пароль и отключили функцию для его поиска, а также перевели деньги с банковского счета жертвы.

В Бразилии суд признал iPhone опасным устройством и обязал компанию выплатить компенсацию одному из владельцев. Об этом пишет сайт ZDNet.

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Бразилец подал в суд на Apple после того, как его iPhone 12 был похищен и взломан в июне 2021 года в Сан-Паулу. Преступник сумел разблокировать гаджет, изменить учетную запись Apple ID, отключить функцию поиска при утере (Find my iPhone) и завладел всеми данными жертвы, после чего совершил несколько финансовых операций с ее счетами.

Как заявил адвокат истца, iPhone 12 стоимостью более $1000 слишком слабо защищен от злоумышленников, ведь его можно разблокировать при помощи одного лишь пароля или сканирования лица. Суд штата Эспириту-Санту согласился с его доводами и пришел к выводу, что факты указывают на ненадежность операционной системы смартфона — преступники получили доступ ко всем функциям, подобрав пароль.

Согласно судебным документам, банк возместил пострадавшему все транзакции, однако это не отменяет моральный ущерб, ведбь инцидент вызвал "беспокойство, тревогу и опасения". В итоге суд постановил, что Apple должна выплатить потребителю 5 тысяч бразильских реалов ($889).

Предыдущий иск жителя Бразилии против Apple завершился тем, что фонд защиты прав потребителей оштрафовал американскую компанию на $2 млн. Орган постановил, что продажа смартфонов без адаптеров для зарядных устройств в комплекте является злоупотреблением, поскольку данный товар необходим для его функционирования. Он также обвинил компанию в нескольких действиях, нарушающих местный кодекс защиты прав потребителей.

Ранее эксперты подсчитали, что себестоимость iPhone 13 в два раза меньше заявленной рыночной цены. Новую модель Apple в розницу продают минимум за $999, хотя все комплектующие обходятся в $570.

Недавно в Киеве девушке продали гайки вместо iPhone за 24 тысячи гривен. Магазин "Фокстрот" утверждает, что стал жертвой мошенников, и пообещал выдать киевлянке новый смартфон.