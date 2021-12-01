Занадто легко зламати: бразильський суд визнав iPhone небезпечною технікою

Зловмисники вкрали смартфон, підібрали пароль і відключили функцію для його пошуку, а також перевели гроші з банківського рахунку жертви.

У Бразилії суд визнав iPhone небезпечним пристроєм і зобов'язав компанію виплатити компенсацію одному з власників. Про це пише сайт ZDNet.

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Бразилець подав до суду на Apple після того, як його iPhone 12 викрали та зламали в червні 2021 року в Сан-Паулу. Злочинець зумів розблокувати гаджет, змінити обліковий запис Apple ID, відключити функцію пошуку при втраті (Find my iPhone) та заволодів усіма даними жертви, після чого здійснив кілька фінансових операцій із її рахунками.

Як заявив адвокат позивача, iPhone 12 вартістю понад $1000 дуже слабко захищений від зловмисників, адже його можна розблокувати за допомогою лише пароля або сканування обличчя. Суд штату Еспіріту-Санту погодився з його доводами та дійшов висновку, що факти вказують на ненадійність операційної системи смартфона — злочинці отримали доступ до всіх функцій, підібравши пароль.

Згідно з судовими документами, банк відшкодував потерпілому всі транзакції, проте це не скасовує моральної шкоди, адже інцидент викликав "занепокоєння, тривогу та побоювання". У результаті суд ухвалив, що Apple має виплатити споживачеві 5 тисяч бразильських реалів ($889).

Попередній позов жителя Бразилії проти Apple завершився тим, що фонд захисту прав споживачів оштрафував американську компанію на $2 млн. Орган ухвалив, що продаж смартфонів без адаптерів для зарядних пристроїв у комплекті є зловживанням, оскільки цей товар необхідний для його функціонування. Він також звинуватив компанію в кількох діях, які порушують місцевий кодекс захисту прав споживачів.

Раніше експерти підрахували, що собівартість iPhone 13 удвічі менша за заявлену ринкову ціну. Нову модель Apple у роздріб продають мінімум за $999, хоча всі комплектуючі коштують $570.

Нещодавно в Києві дівчині продали гайки замість iPhone за 24 тисячі гривень. Магазин "Фокстрот" стверджує, що став жертвою шахраїв, і пообіцяв видати киянці новий смартфон.