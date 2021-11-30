У Києві магазин "Фокстрот" продав покупцеві гайки замість iPhone за 24 тис. грн (фото)

Магазин заявив, що став жертвою шахраїв, і погодився видати клієнтці новий смартфон після внутрішнього розслідування.

У Києві магазин "Фокстрот" продав громадянці Вікторії Шапкіній коробку з гайками замість iPhone 12. Про це покупниця повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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За словами киянки, нещодавно вона заплатила за смартфон 24 тис. грн у торговому центрі Dream Town, але не перевірила пристрій, адже поспішала на поїзд до Одеси. Співробітники відмовилися вставити Sim-карту в телефон і не запропонували перевірити справність пристрою.

"Коли я відкрила коробку, там були гайки, загорнуті в поліетилен. Я не розуміла, що сталося, і намагалася знайти телефон у коробці, але вона була порожня. Навіть картонка зі шпилькою для того, щоб дістати сім-карту, була порожня", — заявила покупниця, приклавши фотографію тільки-но розпакованої коробки.

Наступного дня дівчина звернулася на гарячу лінію "Фокстроту" та розповіла про те, що сталося. Співробітники мережі порадили приїхати до крамниці, де їй запропонували написати заяву. Працівники торгової точки дорікнули Вікторії за те, що вона не включила та не перевірила телефон безпосередньо при покупці.

"А якщо купити телефон у подарунок, його теж треба перевіряти на стійці перед продавцями? Виходить, що моя лояльність до магазину зіграла мені на шкоду, і тепер, коли мої плани та мій нормальний сон відлітають у пекло, треба витирати сльози вибаченнями "Фокстроту", — обурилася Вікторія Шапкіна.

Пізніше авторка оновила пост. Згідно з приміткою, представники "Фокстроту" визнали, що "стали жертвою шахраїв", і погодилися вручити новий iPhone. У коментарях пресслужба магазину розповіла подробиці:

"Проаналізувавши відео з камер спостереження, склалася дуже складна ситуація, оскільки ви придбали телефон, запечатаний у заводську упаковку. Наша служба безпеки займається вирішенням цього питання для з'ясування подальших обставин... Це нетипова для нас ситуація".

[ + – ] Коментар магазину "Фокстрот" під постом Vika Shapkina Фото: Скриншот [ + – ] "Фокстрот" вибачився перед Вікторією Шапкіною під її постом у Facebook Фото: Скриншот

Раніше стало відомо, що Apple навчить самостійно ремонтувати iPhone без сертифікованих центрів обслуговування. Для цього компанія незабаром випустить спеціальні посібники та випустить у продаж деталі, які будь-хто охочий зможе придбати у фірмовому онлайн-магазині.