В Киеве магазин "Фокстрот" продал покупателю гайки вместо iPhone за 24 тыс. грн (фото)
Магазин заявил, что стал жертвой мошенников, и согласился выдать клиентке новый смартфон после внутреннего расследования.
В Киеве магазин "Фокстрот" продал гражданке Виктории Шапкиной коробку с гайками вместо iPhone 12. Об этом покупательница сообщила на своей странице в Facebook.
По словам киевлянки, недавно она заплатила за смартфон 24 тыс. грн в торговом центре Dream Town, но не проверила устройство, ведь спешила на поезд Одессу. Сотрудники отказались вставить Sim-карту в телефон и не предложили проверить исправность устройства.
"Когда я открыла коробку, там были гайки, завернутые в полиэтилен. Я не понимала что произошло и пыталась найти телефон в коробке, но она была пуста. Даже картонка со шпилькой для того, чтобы достать сим-карту, была пуста", — заявила покупательница, приложив фотографию только-что распакованной коробки.
На следующий день девушка обратилась на горячую линию "Фокстрота" и рассказала о произошедшем. Сотрудники сети посоветовали приехать в магазин, где ей предложили написать заявление. Работники торговой точки упрекнули Викторию в том, что она не включила и не проверила телефон непосредственно при покупке.
"А если купить телефон в подарок, его тоже надо проверять на стойке перед продавцами? Выходит, что моя лояльность к магазину сыграла мне во вред и теперь, когда мои планы и мой нормальный сон улетают в ад, надо вытирать слезы извинениями "Фокстрота", — возмутилась Виктория Шапкина.
Позже автор обновила пост. Согласно примечанию, представители "Фокстрот" признали, что "стал жертвой мошенников", и согласились вручить новый iPhone. В комментариях пресс-служба магазина рассказала подробности:
"Проанализировав видео с камер наблюдения, сложилась очень сложная ситуация, поскольку вы приобрели телефон запечатанный в заводскую упаковку. Наша служба безопасности занимается решением этого вопроса для выяснения дальнейших обстоятельств… Это нетипичная для нас ситуация".
Ранее стало известно, что Apple научит самостоятельно ремонтировать iPhone без помощи сертифицированных центров обслуживания. Для этого компания вскоре выпустит специальные пособия и выпустит в продажу детали, которые любой желающий сможет приобрести в фирменном онлайн-магазине.