В Киеве магазин "Фокстрот" продал покупателю гайки вместо iPhone за 24 тыс. грн (фото)

Магазин заявил, что стал жертвой мошенников, и согласился выдать клиентке новый смартфон после внутреннего расследования.

В Киеве магазин "Фокстрот" продал гражданке Виктории Шапкиной коробку с гайками вместо iPhone 12. Об этом покупательница сообщила на своей странице в Facebook.

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По словам киевлянки, недавно она заплатила за смартфон 24 тыс. грн в торговом центре Dream Town, но не проверила устройство, ведь спешила на поезд Одессу. Сотрудники отказались вставить Sim-карту в телефон и не предложили проверить исправность устройства.

"Когда я открыла коробку, там были гайки, завернутые в полиэтилен. Я не понимала что произошло и пыталась найти телефон в коробке, но она была пуста. Даже картонка со шпилькой для того, чтобы достать сим-карту, была пуста", — заявила покупательница, приложив фотографию только-что распакованной коробки.

На следующий день девушка обратилась на горячую линию "Фокстрота" и рассказала о произошедшем. Сотрудники сети посоветовали приехать в магазин, где ей предложили написать заявление. Работники торговой точки упрекнули Викторию в том, что она не включила и не проверила телефон непосредственно при покупке.

"А если купить телефон в подарок, его тоже надо проверять на стойке перед продавцами? Выходит, что моя лояльность к магазину сыграла мне во вред и теперь, когда мои планы и мой нормальный сон улетают в ад, надо вытирать слезы извинениями "Фокстрота", — возмутилась Виктория Шапкина.

Позже автор обновила пост. Согласно примечанию, представители "Фокстрот" признали, что "стал жертвой мошенников", и согласились вручить новый iPhone. В комментариях пресс-служба магазина рассказала подробности:

"Проанализировав видео с камер наблюдения, сложилась очень сложная ситуация, поскольку вы приобрели телефон запечатанный в заводскую упаковку. Наша служба безопасности занимается решением этого вопроса для выяснения дальнейших обстоятельств… Это нетипичная для нас ситуация".

[ + – ] Комментарий магазина "Фокстрот" под постом Vika Shapkina Фото: Скриншот [ + – ] "Фокстрот" извинился перед Викторией Шапкиной под ее постом в Facebook Фото: Скриншот

Ранее стало известно, что Apple научит самостоятельно ремонтировать iPhone без помощи сертифицированных центров обслуживания. Для этого компания вскоре выпустит специальные пособия и выпустит в продажу детали, которые любой желающий сможет приобрести в фирменном онлайн-магазине.