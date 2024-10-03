Ученые создали уникальный дрон с крыльями летучей мыши: чем он лучше других БПЛА (видео)

Необычный робот с гибкими крыльями может менять свою форму на ходу и протискиваться в очень узкие пространства, где никто другой летать не может.

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Группа ученых из США создала дрон Aerobat, работающий как летучая мышь. Она опубликовала исследование в журнале International Journal of Robotics Research, передает издание Popular Science.

Летучие мыши — одни из самых неортодоксальных летунов в животном мире. В отличие от птиц, эти пушистые летающие млекопитающие могут динамически изменять форму своих крыльев, чтобы достичь максимальной силы и зависнуть на месте. Мягкая мембрана их крыльев, которая больше напоминает человеческую руку, чем крыло птицы, также чрезвычайно гибкая, что означает, что летучие мыши могут изгибаться, чтобы протиснуться в узкие коридоры.

Эти свойства команда Северо-Восточного университета попыталась воссоздать в Aerobat. Получился летающий робот, который может двигаться в очень сложных условиях: по канализационным туннелям, пещерам и другим узким коридорам, недоступным другим.

Для создания уникальных крыльев ученые использовали комбинацию мягких и жестких материалов, напечатанных на 3D-принтере. Как и у летучей мыши, они получились тонкими, гибкими, способны расширяться при движении вниз и сжиматься при движении вверх. Как объяснили создатели, эти движения создают "периодические воздушные струи", которые используются для максимизации чистой положительной аэродинамической силы. Результатом является высокоэффективный метод поддержания полета.

"В некоторых литературных источниках полет летучих мышей описывается как танец в воздухе. Они не просто летают, они танцуют в воздухе с большим самообладанием. Они пытаются манипулировать своей текучей средой, и это уникально для летучих мышей", — прокомментировал доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Северо-Восточного университета и ведущий автор статьи Алиреза Рамезани.

Помимо крыльев, Aerobat использует камеру для определения своего положения и ориентации. Затем для автоматического управления полетом используется набор бортовых компьютеров. Человеку по-прежнему необходимо вручную определить конечный пункт назначения Aerobat. Однако как только это будет определено, роботизированная летучая мышь будет хлопать крыльями и полностью автономно двигаться к пункту назначения. Затем Aerobat может зависать на месте и использовать набор датчиков для сбора данных об окружающей среде.

"Вся идея заключается в разработке дронов, вдохновленных биологией, которые могут работать в чрезвычайно тесных и ограниченных условиях, — добавил Рамезани — Мы окружены замкнутым пространством, и у нас нет быстрых роботов, которые могли бы помочь нам с дистанционным зондированием и другими задачами".

Ранее в Китае создали беспилотник, почти неотличимый от птицы. Он призван вводить противника в заблуждение, чтобы незаметно вести разведку.