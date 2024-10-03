Вчені створили унікальний дрон із крилами кажана: чим він кращий за інші БПЛА (відео)

Незвичайний робот із гнучкими крилами може змінювати свою форму на ходу і протискуватися в дуже вузькі простори, де ніхто інший літати не може.

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Група вчених зі США створила дрон Aerobat, що працює як кажан. Вона опублікувала дослідження в журналі International Journal of Robotics Research, передає видання Popular Science.

Кажани — одні з найбільш неортодоксальних літунів у тваринному світі. На відміну від птахів, ці пухнасті літаючі ссавці можуть динамічно змінювати форму своїх крил, щоб досягти максимальної сили і зависнути на місці. М'яка мембрана їхніх крил, яка більше нагадує людську руку, ніж крило птаха, також надзвичайно гнучка, що означає, що кажани можуть згинатися, щоб протиснутися у вузькі коридори.

Ці властивості команда Північно-Східного університету спробувала відтворити в Aerobat. Вийшов літаючий робот, який може рухатися в дуже складних умовах: каналізаційними тунелями, печерами та іншими вузькими коридорами, недоступними іншим.

Для створення унікальних крил учені використовували комбінацію м'яких і жорстких матеріалів, надрукованих на 3D-принтері. Як і в кажана, вони вийшли тонкими, гнучкими, здатні розширюватися під час руху вниз і стискатися під час руху вгору. Як пояснили творці, ці рухи створюють "періодичні повітряні струмені", які використовуються для максимізації чистої позитивної аеродинамічної сили. Результатом є високоефективний метод підтримки польоту.

"У деяких літературних джерелах політ кажанів описується як танець у повітрі. Вони не просто літають, вони танцюють у повітрі з великим самовладанням. Вони намагаються маніпулювати своїм теперішнім середовищем, і це унікально для кажанів", — прокоментував доцент кафедри електротехніки та обчислювальної техніки Північно-Східного університету і провідний автор статті Аліреза Рамезані.

Крім крил, Aerobat використовує камеру для визначення свого положення та орієнтації. Потім для автоматичного управління польотом використовується набір бортових комп'ютерів. Людині, як і раніше, необхідно вручну визначити кінцевий пункт призначення Aerobat. Однак щойно це буде визначено, роботизований кажан плескатиме крилами і повністю автономно рухатиметься до пункту призначення. Потім Aerobat може зависати на місці і використовувати набір датчиків для збору даних про навколишнє середовище.

"Уся ідея полягає в розробці дронів, натхненних біологією, які можуть працювати в надзвичайно тісних і обмежених умовах, — додав Рамезані, — Ми оточені замкненим простором, і в нас немає швидких роботів, які могли б допомогти нам із дистанційним зондуванням та іншими завданнями".

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