У Китаї створили секретний дрон-розвідник: противник не зможе відрізнити його від птаха

Китайська армія отримає БПЛА для розвідки, спостереження і навіть для проведення високоточних ударних операцій.

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Учені з Північно-Західного політехнічного університету (Китай) створили БПЛА у формфакторі птаха. Дрон, який отримав назву "Маленький сокіл", нещодавно пройшов льотні випробування в Сіані, передає News week.

Китайські ЗМІ описали новинку як "найбільш маневрений і реалістичний" птахоподібний дрон у світі. Безпілотний літальний апарат буде виконувати кілька функцій, зокрема його використовуватимуть для потреб Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), наприклад, для ведення військової розвідки, екологічного моніторингу та захисту навколишнього середовища.

Маневреність польоту забезпечує кривошипно-шатунний механізм, що дає змогу дрону складати крила і одночасно змахувати ними, як це роблять справжні птахи. За даними CCTV, безпілотник також може здійснювати повороти, складаючи одне крило за раз, і висувати обидва, щоб підвищити енергоефективність під час планування.

"Такі дрони підходять для розвідки, спостереження і навіть для високоточних ударних операцій", — повідомила китайська газета Global Times.

Неназваний експерт, якого цитує державний таблоїд, сказав, що реалістичний зовнішній вигляд БПЛА ускладнить його виявлення противником. Однак ні він, ні журналісти технічних характеристик безпілотника не розкривають.

Китайський дрон-птах Фото: CCTV

За даними аналітичного центру Австралійського інституту стратегічної політики, Північно-Західний політехнічний університет є одним з найбільших оборонних дослідних інститутів Китаю і прямим постачальником дронів для НВАК. Установа активно займається військовими дослідженнями, а її основна мета полягає у вдосконаленні та обслуговуванні національної оборонної науки і техніки. Це єдиний китайський університет, у якому є лабораторія з розробок у сфері БПЛА. Університет також має тісні зв'язки з державними суднобудівними та аерокосмічними конгломератами.

За повідомленнями державних ЗМІ, члени команди, які створили новітній дрон, також розробили робота-голуба, який у жовтні минулого року літав без зупинок протягом 3 годин, 5 хвилин і 30 секунд, побивши свій власний рекорд.

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Однак не тільки в Китаї створюють БПЛА, схожі на птахів. Так, торік проєкт GRIFFIN, який фінансує ЄС, продемонстрував роботизованого птаха, що міг приземлятися на гілки дерев, хапаючись за них пальцями та кігтями. Пристрій може "замінити гвинтокрилі машини в деяких умовах". У дослідженні 2020 року, опублікованому в рецензованому журналі Science Robotics, ідеться про групу інженерів-механіків, які розробили орнітоптер X-wing вагою всього 26 г, нагадало видання.

Раніше ми повідомляли про те, що створено найбільший у світі FPV-дрон зі 120-мм снарядом. БПЛА від сербської компанії PR-DC з авіабомбою на борту можна керувати на відстані від 5 до 15 км.