Тисячі далекобійних дронів для ударів по РФ: експерт оцінив, чи вистачить Україні двигунів

Одна й та сама модель безпілотника може бути обладнана різними типами двигунів, але їх можна виробляти у великій кількості.

Related video

Канадський фізик та експерт з дронів з ніком DanielR проаналізував можливість виготовлення Україною великої кількості далекобійних безпілотників з огляду на використані двигуни. Огляд типів двигунів та свої висновки він виклав у соціальній мережі X (Twitter).

Україна заявляє, що у 2024 році виготовить тисячі далекобійних дронів. Серед них, ймовірно, будуть AQ-400 Scythe ("Коса") та Beaver ("Бобер"), які можуть літати на сотні кілометрів. Всі ці дрони використовують двигуни однакового розміру потужністю близько 15-20 к. с., тож експерт зацікавився, чи може Україна отримати достатньо установок для їх виробництва.

Визначити двигуни, які використовує Україна, може бути складно. Одна з проблем полягає в тому, що кожна модель дрона має багато варіантів. На фото китайська модель двигуна DLE 170, яка має різні ребра циліндра (зелені стрілки) та вихлопні труби (червоні стрілки).

Двигун DLE 170 Китай Фото: X (Twitter)

Ідентифікація ускладнюється тим, що на багатьох фотографіях важко визначити розмір дрона та його двигуна. Крім того, двигуни різного розміру мають схожий вигляд. На фото показано 2 розміри двигунів, але без вимірювань важко сказати, який з них більший.

Схожі двигуем різного розміру та потужності Фото: X (Twitter)

Мабуть, найпоширенішим двигуном для дронів в Україні є двоциліндровий 170-кубовий мотор китайського виробника DLE. Двигун DLE 170 важить 4,3 кг і має потужність 17,5 к.с. Його популярність, ймовірно, пояснюється тим, що його легко придбати за відносно низьку ціну — 1200 доларів США.

Двигун DLE 170 Китай Фото: X (Twitter)

DLE 170 використовується на AQ-400 "Коса", який виготовляється компанією Terminal Autonomy. Його експерт помітив на одному з фото безпілотника.

Двигун DLE 170 Китай на AQ-400 "Коса" Фото: X (Twitter)

Невідомий український безпілотник, знайдений росіянами, також мав двигун DLE 170.

Двигун DLE 170 Китай на невідомому українському БПЛА Фото: X (Twitter)

Трохи більшим та дорожчим двигуном є SP-210 німецької компанії SkyPower. Цей двигун має об'єм 210 куб.см, вагу 6,6 кг та потужність 17,1 к.с. Ціна у прейскуранті виробника становить 3 145 євро, але для великих партій може бути знижка.

Двигун SP-210 німецької компанії SkyPower Фото: X (Twitter)

Двигун SkyPower SP-210 — це один можливий варіант для "Коси", він був помічений на фото.

Двигун SP-210 на AQ-400 "Коса" Фото: X (Twitter)

Більшим двигуном є 215 CC, вироблений американською компанією Desert Aircraft. Мотор DA-215, як і SP-210, можна отримати з подвійними свічками запалювання.

Двигун DA-215 американської компанії Desert Aircraft Фото: X (Twitter)

Модель, схожа на DA-215, була помічена на невідомому цікавому українському безпілотнику. DanielR зазначає, що знання виробника двигуна може дати підказку про те, де виготовлений безпілотник.

Двигун DA-215 на невідомому українському дроні Фото: X (Twitter)

Є також кілька інших виробників двигунів для дронів потужністю від 15 до 20 к.с. Що стосується кількості, то важливим є фізичний розмір. Ці двигуни не є ані дуже великими, ані дуже маленькими, що свідчить про те, що масштабування виробництва є керованим. Деякі компанії вже виробляють багато двигунів для БПЛА. Один виробник заявив експерту, що зможе постачати 100 двигунів на місяць у досить короткі терміни. На думку аналітика, в Україні двигуни виробляє якась місцева компанія, але її назва тримається у таємниці.

Експерт підсумував, що Україна може легко отримати принаймні сотні двигунів на місяць. Безпілотники великої дальності зможуть доставляти боєприпаси вагою від 15 кг до 43 кг, які вже завдали великої шкоди, зокрема, нафтопереробним російським підприємствам та нафтобазам, як це вже ставалося у Бєлгородській області.

У коментарях зауважують, що в ідеальному світі всі дрони мали б використовувати один і той самий двигун — який є найпростішим та найлегшим для постійного використання. Тоді інженерна експертиза може бути зосереджена на безпілотнику, а не на розумінні різноманітних двигунів та їх інтеграції. DanielR відповів, що один планер можна використовувати для кількох ролей. Вибір двигуна буде залежати від конкретного застосування. Тобто, деякі з цих дронів будуть не тільки камікадзе, але й розвідниками, бомбардувальниками або приманками, тому потужніший двигун може бути доречним.

Нагадаємо, що у 2024 році Україна наздогнала РФ за виробництвом аналогів Shahed та інших подібних дронів. Про це сповістив міністр зі стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час телемарафону. За словами міністра, вони аналогічні ірансько-російським БПЛА за об'ємом бойової частини, дальністю польоту та іншими технічними характеристиками.