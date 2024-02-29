В Україні вже виготовлено 200 000 дронів: заступниця міністра прогнозує 2 млн до кінця року

Заступниця міністра стратегічних галузей промисловості більш оптимістично дивиться на виробництво дронів у 2024 році, ніж президент Зеленський та міністр Федоров.

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У перші два місяці 2024 року в Україні виготовили 200 000 FPV-дронів. Про це розповіла Forbes заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

За січень та лютий цього року виробники з України виготовили близько 200 000 дронів-камікадзе. За словами заступниці міністра, в цьому році виробничі спроможності українських підприємств дозволять виробити 2 млн безпілотників різних типів, включно з FPV.

"Президент говорив про 1 млн дронів — наші потужності вже дозволяють виготовити стільки, і навіть більше", — каже Гвоздяр.

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Окрім виготовлення наявних типів БПЛА, триває розробка нових. Серед них дрони-камікадзе типу "крило" та легкі квадрокоптери для розвідки, які можна вважати аналогічними "мавікам".

Нагадаємо, під час підсумкової пресконференції 19 грудня президент Володимир Зеленський запевнив, що в Україні вироблять мільйон дронів у 2024 році. Він також наголосив, що військовим потрібна найкраща, але проста інфраструктура управління дронами, аби швидко їх використовувати. Зеленському не подобається, коли логістика в Україні побудована на бюрократичному радянському процесі.

Раніше Фокус розповідав, що основна проблема виробництва дронів полягає в наявності складників. Більшість компонентів потрібно замовляти заздалегідь в Китаї, оскільки держконтракти укладаються з виконанням у 3–4 місяці. Якщо ж замовляти компоненти в Європі або США, собівартість дронів зросте в рази. Інша проблема полягає в наявності кваліфікованих інженерів, багато з яких виїхали за кордон або пішли воювати. Звичайних працівників для масового виробництва знайти нескладно.

У січні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону підтвердив, що Україна має потенціал виробити 1 млн дронів до кінця 2024 року, особливо FPV, а також може значно перевищити цю кількість.