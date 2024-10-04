Это рекорд: тестовый полет дрона Skydweller на солнечных батареях продолжался 22,5 ч

Дрон, изготовленный из сверхлегкого углеродного волокна, имеет размах крыльев 72 м и весит 2550 кг.

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Американо-испанская аэрокосмическая компания Skydweller Aero завершила несколько беспилотных летных испытаний своего беспилотника Skydweller. Об этом пишет The Defense Post.

Беспилотный летательный аппарат Skydweller предназначен для полетов исключительно с использованием солнечной энергии. Испытания проводились в международном аэропорту Стеннис в Килне, штат Миссисипи, и финансировались правительством США. Они являются важным шагом в развитии БПЛА.

Президент Skydweller Aero Барри Мацумори заявил, что компания демонстрирует осуществимость вечного полета, используя триллионы долларов, вложенные в мировые исследования и разработки в области солнечной энергетики и аккумуляторных батарей.

Дрон Skydweller Aero

Skydweller можно использовать для решения множества задач, включая патрулирование воздушного пространства, мониторинг военно-морской активности, обнаружение контрабандистов наркотиков и отслеживание миграции диких животных.

Благодаря легким характеристикам и использованию только солнечной энергии этот БпЛА может значительно сократить эксплуатационные расходы и воздействие на окружающую среду, представляя собой альтернативу традиционным устройствам с нулевым уровнем выбросов.

Дрон, изготовленный из сверхлегкого углеродного волокна, имеет размах крыльев 72 м и весит 2550 кг.

Ранее мы писали, что в США разработали БПЛА на солнечных батареях. Военные смогут использовать экологически чистый дрон в качестве спутника, осуществляющего зондирование и мониторинг.