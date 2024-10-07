Ученые придумали батарею, которая работает на вине: где применят необычное устройство

Исследователи создали прототип аккумулятора, который сохраняет больше энергии, чем традиционные батареи на основе графита.

Related video

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса использовали для батарей неожиданный источник: пищевые кислоты, в том числе те, что содержатся в вине. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Ученые разработали компонент батареи из соединений, содержащихся в пищевых кислотах, которые широко распространены и часто выбрасываются как отходы. Новый компонент аккумулятора, в котором используются пищевые кислоты, обнаруженные в шербете и сфере виноделия, может сделать литий-ионные аккумуляторы более эффективными, доступными и экологичными. Например, важной частью этих батарей является анод, традиционно изготавливаемый из графита. Однако производство графита является экологически вредным из-за добычи, энергоемкой очистки и использования едких химикатов.

Исследователи отмечают, что традиционный метод производства графита для аккумуляторов совершенно неустойчив. Около 60% графита теряется на этапах обработки, которые обычно требуют высоких температур и очень сильных кислот, необходимых для достижения требуемой чистоты. Поэтому это оказывает огромное воздействие на окружающую среду. Новая технология заменяет графит соединениями, полученными из пищевых кислот, таких как винная и яблочная кислота.

Используя отходы, произведенные в больших масштабах, для производства компонентов аккумуляторов, отрасль может диверсифицировать свои ресурсы, одновременно решая как экологические, так и экологические проблемы. Этот прототип похож по размеру на те, что используются в мобильных телефонах, и хранит больше энергии, чем традиционные графитовые батареи. Это может позволить устройствам удерживать больше заряда и реже нуждаться в зарядке. Примечательно, что этот прорыв может не только сделать аккумуляторы более экологичными, но и более доступными и эффективными. Исследователи также изучают возможность применения этой технологии в натрий-ионных аккумуляторах — еще одной многообещающей альтернативе литий-ионным аккумуляторам.

Ранее американский производитель грузовых поездов Wabtec в сотрудничестве с Университетом Карнеги-Меллон также представил первый в мире аккумуляторный электровоз, который работает на 18 тысячах литий-ионных батареях, имея при этом такую же мощность, как сто автомобилей Tesla.