Все выбрасывают старую технику, а зря: в каких гаджетах можно найти до 22 карат золота

Некоторые перекупщики и бизнесмены сколотили целое состояние, перерабатывая старую электронику, но это может быть опасно.

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Многие люди выбрасывают свои старые электронные устройства не зная, что внутри находится драгоценное золото. Портал Daily Galaxy пишет, где именно оно хранится.

Несмотря на службы по утилизации электронных отходов, торговцы ломом все чаще охотятся на свалках за выброшенными гаджетами в поисках драгоценных металлов. Причиной тому не в последнюю очередь стало рекордное повышение цен на золото, и некоторые неприметные с виду изделия скрывают в себе целых 22 карат.

Разъемы на материнских платах компьютеров и смартфонов позолочены, что делает их ценными компонентами. Однако по незнанию люди часто выбрасывают свои телефоны из-за поломки или просто ради новых моделей. Некоторые специалисты по ремонту телефонов даже зарабатывают себе на жизнь, сохраняя выброшенные устройства.

"Материнские платы присутствуют в большинстве электронных систем, и 99% сплавов, которые вы видите в золотом цвете, на самом деле являются золотом", — заявил торговец металлоломом.

Это открытие привело к росту отрасли переработки электронных отходов, и некоторые люди обучаются этому ремеслу у тех, кто скупает материнские платы килограммами. Однако процесс извлечения золота из электронных отходов сложен и потенциально опасен.

"У меня было много неисправных телефонов. Я потратил около недели на то, чтобы снять с них материнские платы. Затем я поискал в интернете способы извлечения золота из этих материнских плат. Их нужно вылить в железный барабан, наполненный кислотой. Все материнские платы растворяются, а золото поднимается на поверхность", — поделился опытом один из тех, кто перерабатывает электронику.

Важно понимать, что добывать золото из техники на коленке не получится, это требует специального оборудования и знаний. Этого также нельзя делать в одиночку, нужна целая команда.

Золото можно найти не только в смартфонах и компьютерах, но и во многих электронных устройствах из-за его превосходных проводящих свойств. Поэтому эксперты рекомендуют:

не выбрасывать электронные устройства;

не продавать их по низким ценам перекупщикам;

обращаться к специализированным переработчикам для большей выгоды;

Хотя наличие золота в электронных отходах представляет собой экономическую возможность, оно также вызывает серьезные экологические проблемы. Материнские платы содержат вещества, которые могут быть вредны для окружающей среды, если неправильно их утилизировать, например, тяжелые металлы (загрязнение воды и почвы) и бромированные антипирены (токсичные вещества, могут накапливаться в пищевой цепи).

Неправильная утилизация или захоронение этих компонентов может привести к серьезному загрязнению окружающей среды. Поэтому крайне важно, чтобы электронные отходы перерабатывались специализированными переработчиками, которые могут безопасно извлекать ценные материалы, при этом правильно утилизируя вредные вещества. Правильная переработка не только помогает извлекать драгоценные металлы, но и спасает от переизбытка пластика, который попросту валяется на свалках, хотя еще может послужить.

Недавно ученые создали сверхпрочное золото с неожиданными свойствами. Материал оказался намного пластичнее обычного.